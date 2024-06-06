【重磅快評】只會召喚青鳥抗韓 柯建銘沒招了嗎？

立法院內政委員會昨天審查打詐四法，立法院長韓國瑜突然現身，仔細聆聽近30分鐘後離開，吸引媒體關注；民進黨立院黨團總召柯建銘今（6）日火力全開，指韓違法、作秀，還要韓撤回花東交通提案，民進黨要大反攻。柯建銘說得慷慨激昂，但卻不說韓國瑜是那一點違法？一心只想號召青鳥，柯建銘是沒招了嗎？

賴清德總統就任後視打詐為首務，行政院長卓榮泰拜會立院也希望儘速審查打詐四法。民進黨團本周排審，希望本會期完成三讀，立院內政委員會昨天逐條審查，韓國瑜罕見現身，在場立委拍手，韓走到藍委身旁坐下並專注聆聽，近30分鐘後離去。外界大都正面解讀，認為韓的動作在於展現對民生法案的重視，並有助國會形象提升。

不過，民進黨立院黨團總召柯建銘卻忍不住批韓，指韓到委員會靜坐是違法，立法院長沒有再介入委員會運作的，在辦公室看直播就好了，做什麼秀；柯並說，韓主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆錢坑，韓是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者...，今天是諾曼地登陸，民進黨要築起最後長城大反攻，要逼藍營道歉撤案。

民進黨一向倚賴柯建銘，主要原因在於他嫻熟議事及攻防部署；民進黨要把韓國瑜列為頭號的假想敵，這也沒有什麼問題，但柯建銘總要說出個道理，今天柯建銘罵了半天，就是講不清楚韓國瑜到底那裡違法，主持議事不中立不是柯說了算，院長提案也有前例，唯一「創見」是訴諸青鳥。但是，柯建銘忘了，民進黨已是執政黨，難道他還活在平行時空？

確實，過去立法院長是很少會到委員會，但韓國瑜昨天到內政委員會是經過盤算。挑選內政委員會是因為當天審查的是打詐四法，不僅是賴清德、卓榮泰力推的法案，也符合韓國瑜「緩推衝突性法案」的主張，即使是頭一遭出現委員會，韓國瑜也未失分，而且現身之前，韓也提前告知召委吳淇銘，連藍委都是幾分鐘前才被告知 。

再者，韓國瑜在內政委員會停留近30分鐘，除了「關心重要法案」，全程不語，僅列席旁聽，韓國瑜早知民進黨一定會大作文章，指他介入法案審查、介入運作，果然柯建銘一早就跳出來說他違法，但卻抓不到一點毛病。柯建銘老謀深算，但要指韓國瑜違法，還是得先做一下功課，免得讓人笑話。

至於柯建銘指韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆錢坑。其實民進黨早有前例，立法院前院長蘇嘉全就曾連署過「政黨不當取得財產處理條例」及「政黨法」，這兩個法案的政治性遠遠大過於花東交通案，柯建銘那時怎沒吭聲呢？

韓國瑜現身委員會，處處顯現韓的深思熟慮與周到，甚至有綠委拍手歡迎，韓至少進可攻、退可守，穩立於不敗之地；柯建銘選定韓國瑜作目標，說民進黨要諾曼地登陸，要大反攻，如果思維作法未與時俱進，召喚青鳥抗韓，只是重新包裝召喚側翼的老招，柯建銘如何能拉近與韓國瑜的差距？