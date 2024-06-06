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韓國瑜領銜推動花東建設條例 綠委諷草包被罷免沒成長

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立法院黨召傅崐萁、立法院長韓國瑜（圖）等人領銜提案的花東建設條例，國民黨內出現雜音。本報資料照片
國民黨立法院黨召傅崐萁、立法院長韓國瑜（圖）等人領銜提案的花東建設條例，國民黨內出現雜音。本報資料照片

國民黨立法院黨召傅崐萁、立法院長韓國瑜等人領銜提案的花東建設條例，國民黨內出現雜音。民進黨立委林楚茵表示，韓國瑜當年落跑選總統，還喊話要開通中央山脈，現在違反國會議長必須議事中立原則參與提案。最諷刺的是，4年前的今天，93萬高雄選民向韓國瑜說拜拜，結果4年後韓國瑜草包沒成長，甚至成為傅隨組織，跟著更生人總召一起強推花東錢坑法案。

林楚茵表示，4年前的今天，是罷免韓國瑜成功日，很遺憾，4年後的韓國瑜就算變成立法院長，草包沒有變，甚至壞心眼成為傅隨組織一員。

林楚茵說，細數2月1日起韓國瑜擔任立法院長，只有黨意、沒有民意，甚至不惜多次違反「國會議長必須議事中立」原則；照理說立法院正副院長實在不應該輕易參與提案，以維持主持會議的正當性跟公平性，但韓國瑜不只昨天跑去內政委員會參與法案審查，還有被全民詬病的花東錢坑法案，韓國瑜也毫不掩飾的把名字簽上去連署，傅隨組織完全不演了。

林楚茵提到，傅崐萁力推花東建設三條例，現在國民黨內出現雜音後，草包韓國瑜竟然被傅崐萁甩鍋打巴掌，傅崐萁說「環島高鐵、國道6號東延（打通中央山脈）是立法院長韓國瑜的願望。」

「韓傅互相甩鍋」，林楚茵說，4年前93萬高雄選民向韓國瑜說拜拜，結果4年後韓國瑜草包沒成長，甚至成為傅隨組織 ，跟著更生人總召一起強推花東錢坑法案，國民黨爛戲沒人看得懂，總有人該負責。

林楚茵 立法院 韓國瑜

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