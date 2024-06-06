原民禁伐補償條例是否覆議 政院：尚未討論

立法院日前三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例，將補償金額調升至每公頃新台幣6萬元。民進黨立法院黨團主張此為違憲之舉，外界關心行政院是否對此提出覆議；行政院表示，目前尚未對此進行討論，待收到條文後再檢視內容。

立法院會4日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整，民進黨立院黨團則主張此修法違憲。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時回覆媒體指出，原住民保留地禁伐補償條例相比國會職權修法，社會討論度有所不同，行政院對此還沒有討論，但收到條文後，會用檢視國會職權修法的標準進行討論。

行政院政務委員林明昕出席行政院會後記者會時表示，是否針對原住民保留地禁伐補償條例提出覆議必須好好考慮，等收到條文後，將先經過檢視再確認是否採取憲政救濟，「沒有排除，但是也沒有說一定要，這都還不能夠立刻做決定」。

對於有民進黨立委呼籲行政院提覆議不能捉大放小，陳世凱說，感謝立委建議，依據憲法，行政院是最高行政機關，忠誠守護憲法，立法院審議的法案若有違憲、窒礙難行之處，行政院會邀請專家學者進行檢視和討論，如果有相關情況，會依照憲法程序提出救濟，而行政院提出覆議與否的標準只有一個，就是「維護憲法、依法行政」。