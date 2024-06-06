花東3法藍營有雜音 綠籲韓國瑜道歉撤案

國民黨內部對花東3法立場出現鬆動跡象，民進黨立法院黨團今（6）日表示，立法院長韓國瑜是花東3法的領銜提案人，是錢坑法案的始作俑者，帶頭違憲又違法，所有問題就是他一個人問題，韓國瑜應立刻道歉、撤案。

民進黨立院黨團今天在立法院舉行「笨蛋，問題在韓國瑜」記者會。

民進黨團總召柯建銘表示，韓國瑜是花東3法中的環島高速鐵路建設特別條例草案及國道6號東延花蓮建設特別條例草案的領銜提案人，帶頭示範違法違憲，國民黨主席朱立倫也逃不了，國民黨立院黨團總召傅崐萁從3月14日提出後，到今天已經80天，怎麼會現在才覺得有問題，傅崐萁昨天在國民黨中常會說「法案是韓國瑜要他提的」，現在是在狗咬狗嗎。

柯建銘說，韓國瑜是青島運動最後一個頑強抵抗者，現在民意起來，東窗事發了，開始布置逃命線，轉移焦點，宴請國民黨立委後，透過媒體及找國民黨立委放話說，爭議性法案不要提，難道韓國瑜忘了花東3法就是他領銜提案，為了蹭聲量，韓國瑜昨天去立法院內政委員會，忘了院長不能置喙委員會，假中立真作秀，一副秩序維護者的姿態，卻是實質的秩序破壞者。

黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜是高明的政治精算師，但這次失算了。韓國瑜是違憲法案的始作俑者，錢坑法案的幕後影武者，韓國瑜2019年參選總統時，國道6號延伸到花蓮就是韓的政見，被學者打臉，韓還說要「瑜公移山」，另一個環道高鐵也一樣是競選政見，韓國瑜以為自己還在選總統嗎，傅崐萁昨天就出來甩鍋，想要跳車，韓自己議事不中立，還在假中立裝無辜。

吳思瑤表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌則是假高尚、裝無辜，藍白在5月13日就已共提花東快與環島高的修正動議，也是院會要表決的最終版本，黃國昌名字就在上面，這幾天還說不支持特別預算，嚴守財政紀律，其實是錢坑法案的共犯結構之一。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，請吳思瑤不要指鹿為馬、惡意抹黑，花東3法中的「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」根本沒有提修正動議，而民眾黨團早已說明過，支持花東快但反對特別預算，並刪除基金等條文，當時提出修正動議是支持且維持財政紀律。

黃國昌指出，若把修正動議撤掉，就變成原案的特別預算與基金，這難道是民進黨團要的嗎。他批評，民進黨團真的太過分，成為徹底的造謠黨、無恥至極。