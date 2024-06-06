快訊

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

藍委提監委行為法 綠：立委行為應先自我約束課責

中央社／ 台北6日電

國民黨立委翁曉玲提出監察委員行為法草案，引發爭議。民進黨立法院黨團今（6）日表示，國民黨立委主導的立法院，把立委當到無限大，現在還要把手伸到監察院，主張廢監察院前先恐嚇監委，根本是毀憲亂政。

民進黨團今天在立法院舉行「笨蛋，問題在韓國瑜」記者會，對於媒體詢問國民黨立委提出監委行為法草案時，做上述表示。

國民黨立委翁曉玲等人提出監察委員行為法草案，明定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人，違者可處30萬以上、600萬元以下罰鍰。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨主導的立法院，把立委當到無限大，現在還把手伸到監察院，對監委說三道四，國民黨立委要刮別人的鬍子，應先刮自己的鬍子，立委的行為秩序先自我約束、先課責。

吳思瑤表示，民進黨版的國會改革法案，國會改革有權就要有責，建立一個權責相符的國會秩序，立法委員行為法是重要的配套之一，現在卻被國民黨立委封殺在立法院司法及法制委員會不給審查，每一次都提散會。

吳思瑤說，國民黨現在管到監委的行為，立委的行為秩序卻不先自我約束，國民黨應先讓民進黨版的立委行為法先討論，把ME TOO條款、反洩密的自律行為先入法，而不是一再抗拒，拒絕審查。

民進黨團總召柯建銘表示，監委獨立行使職權，內部也有相關規範，更要遵循利益衝突，現在國民黨提監委行為法，是國民黨毀憲擴權的一部分，廢監察院之前，先恐嚇監委，這是在開玩笑嗎。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

卓榮泰宴請綠委！打詐4法列為最優先 盼本會期三讀

立委罷免潮來了？ 郭正亮建議藍營「戰略性選擇」：砲火集中攻她

棒球／女棒開打！吳思瑤邀總統當球評 自嘲不能只打架

相關新聞

美國商會公布2024台灣白皮書 期盼電價穩定

賴政府上台之後，台灣美國商會今公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，並提醒電價突然...

嗆「問題就在韓國瑜」 柯建銘：民進黨將發起諾曼第反攻

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，立法院開議到至今，立法院長韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花...

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

經濟部長郭智輝昨日表態，不支持補貼台電，台電應靠自己努力賺錢。國民黨立委賴士葆今日回應，應把補貼台電的1000億追加預算...

質疑通保修法檢警可調取網路流量紀錄 羅智強：怎知資料不會給王義川

立法院司法及法制委員會今審查通訊保障及監察法修正草案，國民黨立委羅智強對修正案檢警可調取網路流量紀錄存疑，質詢法務部長鄭...

韓國瑜領銜推動花東建設條例 綠委諷草包被罷免沒成長

國民黨立法院黨召傅崐萁、立法院長韓國瑜等人領銜提案的花東建設條例，國民黨內出現雜音。民進黨立委林楚茵表示，韓國瑜當年落跑...

朝野攻防激烈覆議將常態化？ 政院：不是我們講就算數

行政院今日正式針對國會改革相關修法提出覆議，並羅列7大理由認為「全部條文」窒礙難行。本周立院也通過「原住民禁伐補償條例」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。