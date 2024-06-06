朝野攻防激烈覆議將常態化？ 政院：不是我們講就算數

行政院今（6）日正式針對國會改革相關修法提出覆議，並羅列7大理由認為「全部條文」窒礙難行。本周立院也通過「原住民禁伐補償條例」，未來更有「花東交通三法」，綠委質疑國民黨提出許多大幅增加政院預算的法案，政院應態度一致。行政院發言人陳世凱今（6）稱，對行政院來說，釋憲或覆議與否的標準只有一個，就是維護憲法、依法行政。

陳世凱主持行政院會後記者回時說道，行政院是最高行政機關，忠誠守護憲法，立法院審議的法案若有違憲、窒礙難行之處，會邀請專家學者進行檢視和討論，若有相關情況，會依照憲法程序提出救濟，「感謝委員建議，政院提出覆議與否標準只有一個，維護憲法、依法行政。」

主責覆議案的行政院政務委員林明昕說，覆議案要提起，需要在法案三讀通過、函文送抵立法院才能討論，目前花東建設還未通過，無法預測立法院會怎麼進行，禁伐條例三讀條文則尚未送到行政院，還沒辦法審慎評估做出決定。

「沒有排除，也沒說一定要。」林明昕認為，憲政秩序也是政治秩序，很多問題點不是像法庭攻防一樣，一個口令一個動作，政治上有討論空間，還沒發生的事情很難預料，也可能很順利、不用經過任何程序，就在協商過程中圓滿解決，所以現在無法回覆禁伐條例可以覆議或不能覆議。

陳世凱補充，禁伐議題不像國會法案經過大量討論，政院會在收到立法院條文後，再用同樣標準做討論。

被問到當前立院朝野攻防激烈，未來覆議是否會常態化？林明昕說，覆議本來就是常態化，但不會每天像吃飯一樣，希望透過憲政互動，之後不用再提出覆議，讓事情在過程中獲得解決，不要累積到最後才用覆議處理，「但不是這我們講就算數，需要大家努力。」

至於覆議案移請立法院審議後，政院是否還會重啟溝通，他說，這要看，憲政秩序也是政治秩序，過程中只要合憲合法，什麼溝通都可以進行，不一定只有立院內部，行政院長走一趟去說明也是一種。