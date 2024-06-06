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彭啓明：2050淨零排放不樂觀 須努力縮短差距

中央社／ 台北6日電

環境部部長彭啓明今（6）日表示，2050年淨零排放真的不樂觀，不只是台灣，全球都不樂觀，各國有提淨零目標，實際上有差距，就科學來看確實達不到，要努力縮短差距。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長彭啓明就「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告。

彭啓明指出，有參加COP28聯合國氣候峰會的人都知道，各國提出淨零目標，但是實際上有差距，需要很努力，就科學來看確實達不到，要努力盡力達成，盡量縮短差距；不只台灣，全球都不樂觀，一定要彎道超車。

針對德國也要重啟核電，他說，重啟核能是有但書的，並不是鼓勵推動核能，各有其國情考量，像是日本要部分重啟，就遭遇地方很大抗議跟壓力，韓國要全面重啟，也遭遇抗爭，不是每個地方、國家想要重啟就重啟得了的；所以並沒有全世界一定要核能，而是遵照每個國家的選擇。

他也說，就未來來看，新的核能確實是一個選項，都要觀察使用情形，包含有沒有成功、有無安全疑慮，再做運用，但是都不能解決現在的問題。

關於新核能，他說，有兩種，一種是小型模組化反應爐（SMR），但是體積並不小，現在美國的SMR比大巨蛋還大；另一種是核融合，至少還要10年以後才能成真，目前最快商轉案例是2029年。

針對能源，彭啓明認為，未來也必須讓民眾知道，電費很低廉的時代已經過去了，不是因為用綠電很貴，是因為未來排碳量要定價，未來電價、能源價格勢必逐步往上走，如何節能才是最重要的。

不過他也說，未來還有新型態能源，跟現在不一樣，大家要習慣，也不是說費用一定會漲，只要用對方式，其實電價跟各方面價格會更省。

廢棄物 彭啓明 核能

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