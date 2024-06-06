經長郭智輝：法的問題拿掉 核三延役「我們會考慮」

高雄市政府近年積極招商引資，在地立委賴瑞隆力挺高雄電力供應無虞，最適合產業進駐投資，經濟部長郭智輝今（6日）早視察高雄經濟建設時表示，經濟部的立場是完全滿足需求，這是最重要的任務，並說能產生的電的方式很多，短期內以光電來補可能最快，至於核三是否延役，在法的框架下是不可能，但法的問題如能克服，且評估安全無虞，「我們會考慮」。

輝達設廠問題近日掀起熱議，各縣市均表態爭取，立法院經濟委員會成員立委賴瑞隆、陳玉珍今到高雄軟體科學園區視察高雄經濟建設，賴對輝達設廠一事，力挺高雄電力最充足，具很強的競爭優勢，此外中山大學半導體學院，清大、交大、成大等陸續設校，人才環境俱備，相信都會是黃仁勳董事長未來考量的重要依據。

同行的經濟部長郭智輝被問到電力問題時表示，經濟部的立場是完全滿足需求，這是最重要的任務，不能說很多企業要來投資，但沒有電。

他表示，產生電力的方式很多，短期可能由「光」來補最快，做一個光電場大概需時6個月，每6個月就增加一部分，但其他不管是風力、水力、火力、地熱或氫能，蓋一個電廠需要5到6年，「光電場6個月就能產電，只要有饋線的地方，就能做」。台灣的條件太好，萬一有非常多國外廠商要來，電力上我們還是一樣會滿足大家的需求。

至於核三能否延役？郭智輝說，在法的框架之下，核三目前是沒辦法延役的，如果法的問題能拿掉，則會開始評估、檢驗是否適用。大家可以了解，一輛40年的車要繼續開，安全第一。有很多委員指出，很多人同意使用核電，「我們會考慮，但條件要夠，條件就是安全，若安全無慮，法令也核可，就會做」。