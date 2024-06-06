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廢除監察院 黃暐瀚：請藍綠白勇敢修憲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，請藍綠白順應民意，勇敢修憲，廢考監吧！圖為監察院。本報資料照片
資深媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，請藍綠白順應民意，勇敢修憲，廢考監吧！圖為監察院。本報資料照片

監察院長陳菊昨（5）日表態支持立法院修憲廢除監察院。資深媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，請藍綠白順應民意，勇敢修憲，廢考監吧！

黃暐瀚表示，如果藍綠白都支持「廢考監」，卻又因為各種理由「不肯啟動修憲廢考監」，以至於最後無法完成「廢考監」，我們的政治制度，肯定是出了什麼問題？陳菊昨天出面宣示，支持三權分立，廢除考監院。但希望立院啟動修憲，妥善廢除考監（把權力清楚完整外移），而不是透過凍結預算的方式，令監院無法運行。

黃暐瀚表示，藍營一直對監院「功能不彰」、「辦藍不辦綠」深感不滿，如今眼看綠白都有意願修憲廢考監，國民黨中央卻因為「黨章是五權分立」而有所忌憚。

「請國民黨勇敢一點！順應民意，符合需求，廢掉考監院吧！」黃暐瀚表示，難得國會不過半，三黨有共識，此時不推，更待何時？或說這次不推，此後難有機會。

不只修憲廢考監，黃暐瀚表示，還可以考慮一併處理「18歲公民權」與「修憲門檻過高」甚至「總統二輪投票」的問題。「有共識的，先處理，沒共識的，可以不併案」。

黃暐瀚表示，綠營一向主張三權分立，委員陳亭妃也已經「第四度」提案修憲，這兩天民進黨團總召柯建銘表示「不急」，若不明確訂出時間，會給人一種「打假球」的感覺。

「請黨主席賴清德，出來說說話吧！」黃暐瀚表示，這屆立委到底要不要推動修憲廢考監？民進黨的方向，請黨主席，給個說法。

黃暐瀚表示，既然立院已經推動國會改革讓立委手握調查權，同時將監院的權力移出（糾舉、糾正、彈劾），才是正辦。請藍綠白順應民意，勇敢修憲，廢考監吧！

修憲 監察院 黃暐瀚

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