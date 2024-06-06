美國商會：七成成員擔憂綠能供應 盼參與電價討論

台灣美國商會今（6）日公布2024年台灣白皮書，美國商會理事長Dan Silver表示，美國商會成員不只希望電價調整能夠透明，可預測性，同時也期待能夠參與電價費率審議會的會議討論。Dan Silver也說，美國商會成員很關心穩定的能源供應，有超過七成的成員表達對綠色能源供應的擔憂。

在賴政府上台之後，台灣美國商會今舉行記者會，首度公布2024年台灣白皮書，敦促台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資環境、增強韌性，並提升台灣的戰略經濟地位，以面對未來挑戰。商會表示，新政府有機會開創新局，以增進台灣對未來的布局並掌握先機。

在能源議題方面，白皮書中呼籲，政府應保持穩定的電價，才能讓企業有效的分配資源、投資，和擬定商業策略；突然的（abrupt）電價調漲不但會影響企業營運，也阻礙企業成長。白皮書強調，穩定的電價是所有國際投資所關注的。

白皮書也表示，不管是透過政府電價審議委員會，或企業諮詢平台，在台的關鍵產業企業主希望被代表，以增進資訊交流，以及對電價更多元的意見。

Dan Silver被問及相關問題時也說，美國商會成員很關心穩定的能源供應，並有超過七成的成員表達對綠色能源供應的擔憂。在電價方面，他表示，美國商會成員期待電價調整的透明度，和可預測性；所謂「突然的」正是當電價動向既不透明，也不可預測的時候。

他也指出，美國商會成員希望能在電價費率審議會開會時參與討論；美國台灣商會雖然會被不定期的諮詢、提供意見，但希望能夠更進一步與行政部門對話。