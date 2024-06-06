經長不支持補貼台電 政院：是對未來期許、無關千億預算
台電因經營虧損，行政院採取連續補貼、現金增資的方式，避免台電倒閉，但經濟部長郭智輝並不支持，更稱台電應該自己努力賺錢。對此，行政院今（6）日強調，這是郭對未來台電經營的期許，跟這次政府追加預算1000億元撥補台電無關，現在也不會去談未來電價問題。
另針對郭智輝稱個人不排除核電，只要延役修法通過，核二、核三可延役20、30年，當作備援電力，行政院則強調，依法朝向非核家園目標沒有改變。
郭智輝近日連續拋出多項震撼言論，與民進黨政府主張似乎不同調，行政院發言人陳世凱主持院會後記者會時解釋，郭智輝不希望以撥補方式挹注台電，這是針對未來台電經營的期許，跟此次1000億元追加減預算沒有關係。他強調，千億追加預算是針對台電在電價上配合政府穩定物價作為，兩者沒有關係。
針對未來電價調整，陳世凱說，台灣有自己審議機制，要看國際燃料價格，依法做決定，「現在不會去談電價問題。」
另針對郭智輝談及核二、核三延役20、30年都沒問題，是否與行政院不同調？陳世凱則稱，核二、核三若要延役，關鍵是在有無相關法令，跟過去闡述一樣，必須確保核安、核廢料處理及社會共識下，才會討論。
陳世凱強調，非核家園明確寫在法律中，郭智輝提到的是國際上有核電廠延役20年的動作，但行政院目前態度就是，會依法朝向非核家園目標，目前政策沒有改變。
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