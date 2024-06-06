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美商會稱突漲電價傷企業 楊瓊瓔：民進黨電價政策雜亂

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對台灣美國商會今天公布2024年台灣白皮書，稱突然漲電價對企業的營運和發展不利，立法院經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔表示，民進黨政府的電價政策步調雜亂。圖／楊瓊瓔辦公室提供
針對台灣美國商會今天公布2024年台灣白皮書，稱突然漲電價對企業的營運和發展不利，立法院經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔表示，民進黨政府的電價政策步調雜亂。圖／楊瓊瓔辦公室提供

針對台灣美國商會今（6）日公布2024年台灣白皮書，稱突然漲電價對企業的營運和發展不利，立法院經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔表示，民進黨政府的電價政策步調雜亂，決策充滿政治計算而非專業審議，呼籲政府未來決策應該透明，並納入立法院及業界意見。

楊瓊瓔表示，台灣美國商會的說法和台灣的產業界看法一致，電價調整牽一髮而動全身，之前國民黨在立法院推動電價凍漲，就是因為過去民進黨政府的電價政策步調雜亂，前期不斷凍漲，直到把電價平穩基金花到歸零、台電虧損嚴重時又突然大漲，決策邏輯讓人覺得是充滿政治計算而非專業審議。

楊瓊瓔感嘆，結果就是造成大家無法做好準備，企業難以因應估算，經營風險自然升高，而像今年在通膨高、實質薪資倒退的最糟狀況硬是調漲，也是形同把人民當付錢工具。

楊瓊瓔指出，不論是考量企業經營、庶民經濟以及後續民生物價影響，電價都應有延續性的政策方向，要不要調整、調整幅度多少都應有完整配套政策，並且決策應該透明，調整前納入立法院及業界意見，除了讓外資投資時更有誘因，也要考量最基層民眾的生活狀況。

另外，楊瓊瓔特別提到，同樣情況在碳費上也是，討論跟決策時程快拿出來，她也已建議環境部，重點不應擺在徵收稅費的多或少，而是探討如何透過政策工具鼓勵企業增進脫碳能力、接軌國際，才能真正達到政府淨零轉型目標。

楊瓊瓔 立法院 電價

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