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李四川稱熟悉新北曝2026態度？蔣萬安：相信萬安緊抱力量

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排左）、副市長李四川（右）昨天率局處首長視察雨水下水道修補工程。圖／北市水利處提供
台北市長蔣萬安（前排左）、副市長李四川（右）昨天率局處首長視察雨水下水道修補工程。圖／北市水利處提供

北市副市長李四川昨天再度被問是否參選2026新北市長？李稱，他從基層幹起比更多人熟悉新北市，「若要選會告訴你，真的」。台北市長蔣萬安今天公開行程受訪，媒體再度問蔣，會不會覺得可能未來會留不住副市長待北市？蔣說，「你們一定要相信萬安緊抱的力量跟魅力。」

蔣萬安昨天與副市長李四川一同視察北市雨水下水道，李四川受訪時說，無論在新北、台北還是高雄，視察汙水、雨水下水道都是他的工作，雨季來的時候就要視察。對於2026？李則說自己應該比很多人熟悉新北市，但要外界不要想太多。現在距離2026年也還早，「我要選我會告訴你，真的」。

蔣萬安今天上午出席勞工安全獎頒獎，媒體問蔣萬安，會不會覺得未來可能留不住李副市長？蔣萬安說，昨天他跟李一起去視察雨水下水道，李副市長也特別跟他說，下一次要視察下水道也要跟他一起，所以「一定要相信萬安緊抱的力量跟魅力」。

蔣萬安 雨水

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