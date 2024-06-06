科偵立法...司改會、劍青檢改互槓 鄭銘謙：會兼顧人權

科技偵查保障法是否侵害民眾隱私權？法界有不同聲音，民間司改會與檢察官改革團體「劍青檢改」槓上；法務部長鄭銘謙今（6）日在立法院受訪表示，科偵法是因為辦案的需要，因此調查方法要與時俱進，但會做好人權保障。

立法院司法及法制委員會昨天初審通過科技偵查及保障法草案，相關草案規定，檢察官認有必要得使用全球衛星定位系統GPS等科技方法追蹤位置，也可用M化車調查行動通訊設備的位置等。

由於立法引發侵犯人權爭議，法務部長鄭銘謙今天表示，詐騙集團完全可以善用現在最新的科技，為了辦案需要及蒐集證據，因此，檢警的調查方法不能落後於科技的發展，必須與時俱進，否則對偵辦詐騙集團會束手無策。

鄭銘鎌還說，科技偵查及保障法會做好兼顧人權的保障，至於偵查的方法則採取法官保留原則。