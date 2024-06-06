聽新聞
test
0:00 / 0:00
美商會稱突漲電價不利企業 藍委籲經長將核能納考量
4月電價調漲後，台灣美國商會今（6）日公布2024年台灣白皮書，提醒電價突然漲價對企業的營運和發展不利。國民黨立委呂玉玲表示，若是經濟部長郭智輝想要讓台電轉虧為盈，那勢必要提出新的能源政策，呼籲重新將核能納入考量，否則台電漲價只會降低外商投資台灣的意願。
台灣美國商會今天公布的白皮書指出，政府應保持穩定的電價，才能讓企業有效的分配資源、投資，和擬定商業策略；突然的電價調漲不但會影響企業營運，也阻礙企業成長。白皮書更強調，穩定的電價是所有國際投資所關注的。
立法院經濟委員會委員也對此表達看法，呂玉玲表示，當前台電會陷入嚴重虧損，其主因是因為煤炭還是天然氣都從國外進口，這容易受國際局勢影響，導致成本難以控管。
呂玉玲強調，若是郭智輝想要讓台電轉虧為盈，那勢必要提出新的能源政策，調整當前的能源配比，並重新將核能納入考量，否則台電只能以調漲電價來因應虧損的困境，最後受害的絕對是民眾，也降低外商投資台灣的意願。
國民黨立委張嘉郡表示，穩定的供電與電價，本來就是企業發展很重要的一環，負責任的政府本應站在協助企業發展的角度，而不是製造不定因素與問題給企業，讓企業自生自滅，因此，他們才會一直要求政府檢討並改善能源政策，可長可久的能源政策與永續環境，才有辦法協助企業成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言