【重磅快評】郭智輝的生命意義 大戰卓榮泰的非核價值

追求生命意義，或堅守非核價值，這是賴政府閣員的大問題。

行政院長卓榮泰日前表示，非核家園是一種價值，如果失去價值，就像生命失去意義。經濟部長郭智輝昨（5）日卻說，只要修法並完成安檢。核二、核三可延役20、30年。郭智輝的生命意義要大戰卓榮泰的非核價值了嗎？

民進黨的非核價值彷如一座大山，郭智輝已經髮夾彎再彎；如果是一般人，怕不已經彎得不知生命意義何在了。

賴清德總統籌組新政府時，曾找童子賢、郭智輝、劉鏡清等業界人士組閣和入閣，童子賢婉拒，郭智輝和劉鏡清則應邀分掌經濟部和國發會。最特別的是，賴清德曾和三人討論過核能，知道他們不是公開挺核，就是不排斥核能。因此，一時間，社會上彷彿看見民進黨非核神主牌撼動的跡象。

新閣員承諾要解決業界和民眾關切的問題，但他們帶著理想上任，開始要實踐生命的意義時，卻紛紛撞上民進黨的非核價值大山。原來，神主牌仍然屹立。

除了郭智輝和劉鏡清都不排除核能外，核安會主委陳東陽也說2050淨零不排除要有核能，國科會主委吳誠文更說他沒有反核神主牌。但卓榮泰一席非核價值的談話，新閣員紛紛髪夾彎。

郭智輝上任前說核能是乾淨的能源，馬上被蔡政府的經濟部官員糾正；上任後改口非核不變，核三除役勢在必行，顯然對卓榮泰的非核價值心領神會。但隔幾天又說核三可延役20、30年，連核二都拿到了續命金丹。

最近全球科技巨擘雲集台北國際電腦展COMPUTEX，連賴清德都說台灣的上空光芒萬丈。但業者除關注地緣政治風險，也關切台灣能否穩定供電。或許台灣上空的萬丈光芒，再度照亮了郭智輝的人生道路，讓他有勇氣繞過非核價值大山，找到自己的生命意義。

賴清德先邀挺核的童子賢組閣，後找非核的卓滎泰任閣揆，又把不排斥核能的一眾閣員塞給卓榮泰。卓榮泰則拿非核價值打臉閣員給賴清德看。賴清德對核能態度顯得曖昧，只等著藍白立委修法延役核電為他解套，而閣員則被迫在撞山和髪夾彎之間徬徨。

賴政府上台半個月，已經搞得閣員迷失價值，找不到生命意義。面對非核價值大山，閣員髪夾彎是政治生存之道；髪夾彎再彎，則是生命意義的覺醒與實踐。民進黨的價值命題，成為閣員的生命課題，卻是企業和民眾的生存難題。