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經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨（5）日表態，不支持補貼台電。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝昨（5）日表態，不支持補貼台電。記者曾原信／攝影

經濟部長郭智輝昨（5）日表態，不支持補貼台電，台電應靠自己努力賺錢。國民黨立委賴士葆今日回應，應把補貼台電的1000億追加預算刪掉，看行政院、民進黨團如何落實；國民黨立委王鴻薇說，否決追加預算剛好而已。民進黨團幹事長吳思瑤說，郭智輝講的是最理想的狀態，但政府政策決定要顧成本跟民生需求，撥補是不得已的選擇。

台電近年虧損嚴重，行政院連年補貼，仍不見台電虧損情況好轉。郭智輝昨日表示，作為企業經營者，無法容許企業虧損，也不能接受補貼，電價一定要反映成本，民生及小商家的電價要穩住，但這部分應由政府編列預算補助，這屬於社會福利。

針對郭智輝昨日說法，賴士葆說，郭智輝的講話理想性很高，可是放在政治領域裡面就會有些問題，畢竟執政黨不願意一次漲足電價，因此台電怎麼經營都會虧。既然郭智輝說不用補貼台電，應該把行政院準備補貼台電的1000億刪掉，就看行政部門以及民進黨團如何落實。

王鴻薇表示，有追加預算1000億，用來補貼台電的，跟台電營運、供電完全無關。既然郭智輝都說不用補貼，行政院應該撤回。如果行政院沒有撤回，剛好由立法院來否決。郭智輝可能搞不清楚有補貼台電用的1000億追加預算補貼在立院。台電預算不可能完全不給，因台電尚有維修、人事等支出。

吳思瑤表示，郭智輝所提方向是站在公司治理的角度，長期以來要追求的方向，台電本來理應把經營做好，不靠政府撥補是最理想狀態；不過，行政院最近同意用公務預算繼續撥補台電虧損，為了就是穩定台電營運，因應國際燃料上漲導致成本增加，在兼顧民生跟穩定物價下，政府撥補預算跟適當調漲電價。

吳思瑤說，郭智輝講的是最理想的狀態，但公司治理沒有這麼多困擾跟因素要考量，政府政策決定有很多面向，兼顧成本跟民生需求，不代表用撥補方式有問題，這是不得已的選擇，也是相對好的方法。

台電 行政院 郭智輝

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