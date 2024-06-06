顧立雄：國軍安全查核將參考美軍 以接密等級管制

國防部長顧立雄今（6）日表示，有關國軍涉密人員管制作為，相關安全查核將效仿美軍，也就是不以階級、而是按接觸機密的等級，來進行安全查核及人員管制，軍方目前已完成第1階段，將進行第2階段。

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。這是顧立雄擔任國防部長後，首次列席委員會。

民進黨立委洪申翰關切國防部放寬軍人自助旅行一事，顧立雄表示，已廢止國軍人員出國旅遊強制跟團規定，官兵可以自由行，但要注意旅遊及疫情警示，同時避免被滲透，因此會加強反滲透教育。

顧立雄並補充說明，國軍將效仿美軍，也就是不以階級，而是按照接觸機密的等級來進行安全查核及人員管制，國軍近期已完成初步案件擴大查核，將進行第2階段安全查核。