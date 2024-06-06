政院拍板國會改革案全覆議 卓榮泰：絕非升高朝野對立

立法院上月底三讀修正通過藍白共推的「立法院職權行使法」、「刑法」部分條文等案，行政院認為2案的全部條文窒礙難行，並在今（6）日院會通過覆議案。行政院長卓榮泰強調，提出覆議絕非要升高朝野對立與衝突，是希望透過憲政運作，請立法院藉由再次審議法案內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。

行政院發言人陳世凱主持院會後記者會時轉述，卓榮泰說，本案經研議後，有違反憲法民主程序、法律正當程序及侵害人權之虞，包括審議程序違反民主原則，要求總統國情常態化以及備詢違反憲法，立法院質詢權、調查權以及聽證行使違反權力原則，以及侵害人民基本權利。

卓榮泰指出，人事同意權的行使也可能影響憲法和法定機關職權行使，藐視國會罪的規定，違反法律明確性原則、比例原則，以及正當法律程序窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

卓榮泰強調，行政院作為國家最高行政機關，必須依法行政，也有責任捍衛憲政秩序、守護人民基本權利，民主政治應經由討論與溝通過程建立共識，本次提出覆議的目的絕不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作過程，請立法院藉由再次審議法案內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。

立法院昨將三讀修正通過的「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第5章之1章名及第141條之1條文」2案送至行政院，卓榮泰隨即指示政務委員林明昕速邀學者專家，詳細審視、討論條文，研議是否依憲法程序提救濟。

行政院今臨時新增院會議程，內容為立法院第11屆第1會期第15次會議5月28日決議通過修正「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文，2案的全部條文有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議。