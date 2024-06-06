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美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

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美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴政府上台之後，台灣美國商會今公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度。圖／聯合報系資料照片
賴政府上台之後，台灣美國商會今公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度。圖／聯合報系資料照片

賴政府上台之後，台灣美國商會今公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，並提醒電價突然漲價對企業的營運和發展不利。

台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免台電倒閉，不過經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。

郭智輝並在受訪時表示，他作為企業經營者，無法容許企業虧損，也不能接受補貼。他認為，電價一定要反映成本。至於有媒體詢問是否應該調漲電價？他說應如實反映。

台灣美國商會今公布2024年白皮書，呼籲政府應保持穩定的電價，以及透明的碳費機制。

白皮書中進一步指出，政府應保持穩定的電價，才能讓企業有效的分配資源、投資，和擬定商業策略；突然的電價調漲不但會影響企業營運，也阻礙企業成長。白皮書強調，穩定的電價是所有國際投資所關注的。

白皮書也表示，不管是透過政府電價審議委員會，或企業諮詢平台，在台的國際企業應被代表，以增進資訊交流，以及對電價更多元的意見。

台電 郭智輝 電價

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