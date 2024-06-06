嗆「問題就在韓國瑜」 柯建銘：民進黨將發起諾曼第反攻

民進黨立院黨團總召柯建銘今（6）日表示，立法院開議到至今，立法院長韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆錢坑，「笨蛋，問題就在韓國瑜」。國會最後的長城，是民進黨築起來的，今天是6月6日諾曼地登陸，民進黨團要築起最後長城大反攻，要逼藍營道歉撤案，才能解決問題，希望下個會期是個正常的立法院。

柯建銘表示，韓國瑜是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者，法案要先協商這件事，他出來罵、寫臉書，講了多少次了，韓國瑜都當作沒聽到。會如此發展的遠因，大家要想一想，不是中國不然是什麼，「台灣人民不是白癡，白癡是你自己」。

柯建銘指出，立法院內政委員會昨天在審議打擊詐騙法案，韓國瑜也跑到委員會靜坐，這又違法了，立法院長沒有再介入委員會運作的，在辦公室看直播就好了，做什麼秀。

近來外界質疑，柯建銘在一些法案立場上，和賴清德總統似有不同。柯建銘表示，不用分化，什麼他和賴清德有問題，好像他和賴清德是牛郎織女，一年才見面一次，他們是每周一起開中常會的。