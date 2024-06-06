藍推監委行為法 假借職權損人最重罰600萬

朝野針對廢除監察院議題交鋒，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、林沛祥等人提出「監察委員行為法草案」，規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人，違反者最重處600萬元罰鍰。

翁曉玲等人提案的監察委員行為法草案共有21條，草案規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人；違反此規定者，處新台幣30萬以上600元以下罰鍰。另外，違反規定者經監察院紀律委員會審議後，提報院會決議得予停權3個月至半年。

翁曉玲表示，監察委員這些年來很多的做法，社會上都給予很多批評，且監委辦案又偏頗，沒有獨立行使職權等，她在質詢時建議監察院可以比照「立法委員行為法」一樣，修法加重懲處機制，但當時監察院秘書長李俊俋認為沒有必要，所以她才提案修法。

翁曉玲指出，立法委員有立法委員行為法，約束立法委員的職務的行為；法官有法官法約束；公務人員則適用公務員服務法，監察委員行為法當然也可以立法。

林沛祥表示，監委基本上沒有任何的法律上的規範，自從監委變成是總統直接提名之後，辦案的公平性受到質疑。監委應該要代表民意對監督政府，但以目前監委辦案的標準跟結果來講，通常跟人民期待相違背，希望監委可以自律、反映民意。

王鴻薇表示，這幾年監察院很多荒腔走板的事情，有些根本就是政治上追殺，所以監察院刮別人鬍子之前，也要先刮好自己的鬍子，不然的話監察院變成自己行為不正，還去調查別人、去彈劾別人。王鴻薇說，草案版本規定，假借職權圖利有罰則，這很合理，難道老百姓會認為監委，可以假借職權圖利，去追殺公務人員嗎？