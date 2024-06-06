快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

藍推監委行為法 假借職權損人最重罰600萬

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、林沛祥等人提出「監察委員行為法草案」，規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，違反者最重處600萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、林沛祥等人提出「監察委員行為法草案」，規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，違反者最重處600萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照

朝野針對廢除監察院議題交鋒，國民黨立委翁曉玲王鴻薇、林沛祥等人提出「監察委員行為法草案」，規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人，違反者最重處600萬元罰鍰。

翁曉玲等人提案的監察委員行為法草案共有21條，草案規定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人；違反此規定者，處新台幣30萬以上600元以下罰鍰。另外，違反規定者經監察院紀律委員會審議後，提報院會決議得予停權3個月至半年。

翁曉玲表示，監察委員這些年來很多的做法，社會上都給予很多批評，且監委辦案又偏頗，沒有獨立行使職權等，她在質詢時建議監察院可以比照「立法委員行為法」一樣，修法加重懲處機制，但當時監察院秘書長李俊俋認為沒有必要，所以她才提案修法。

翁曉玲指出，立法委員有立法委員行為法，約束立法委員的職務的行為；法官有法官法約束；公務人員則適用公務員服務法，監察委員行為法當然也可以立法。

林沛祥表示，監委基本上沒有任何的法律上的規範，自從監委變成是總統直接提名之後，辦案的公平性受到質疑。監委應該要代表民意對監督政府，但以目前監委辦案的標準跟結果來講，通常跟人民期待相違背，希望監委可以自律、反映民意。

王鴻薇表示，這幾年監察院很多荒腔走板的事情，有些根本就是政治上追殺，所以監察院刮別人鬍子之前，也要先刮好自己的鬍子，不然的話監察院變成自己行為不正，還去調查別人、去彈劾別人。王鴻薇說，草案版本規定，假借職權圖利有罰則，這很合理，難道老百姓會認為監委，可以假借職權圖利，去追殺公務人員嗎？

王鴻薇 監察院 翁曉玲

延伸閱讀

挺傅崐萁？廢監院釀藍分歧 王鴻薇稱已變民進黨追殺工具：廢掉算了

傳賴清德擬啟動院際協調權 王鴻薇：根本在欺負韓國瑜

影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」

卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

相關新聞

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

賴政府上台之後，台灣美國商會今公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，並提醒電價突然...

國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

立法院國民黨、民眾黨團上月底挾人數優勢三讀通過國會改革五法，行政院昨證實收到立法院函文，行政院長卓榮泰下令邀學者專家審視...

嗆「問題就在韓國瑜」 柯建銘：民進黨將發起諾曼第反攻

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，立法院開議到至今，立法院長韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花...

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

經濟部長郭智輝昨日表態，不支持補貼台電，台電應靠自己努力賺錢。國民黨立委賴士葆今日回應，應把補貼台電的1000億追加預算...

質疑通保修法檢警可調取網路流量紀錄 羅智強：怎知資料不會給王義川

立法院司法及法制委員會今審查通訊保障及監察法修正草案，國民黨立委羅智強對修正案檢警可調取網路流量紀錄存疑，質詢法務部長鄭...

郭智輝不支持補貼台電 柯建銘：暗打國民黨凍漲電價案

台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免台電倒閉，經濟部長郭智輝昨天在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。