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鄭銘謙：科技偵查助調查與時俱進 會兼顧人權保障

中央社／ 台北6日電

外界關注科技偵查的法律授權基礎，也擔心科技偵查及保障法草案是否有侵害民眾隱私之虞。法務部長鄭銘謙今（6）日受訪指出，這是因為辦案的需要，調查方法要與時俱進，會做好兼顧人權的保障。

立法院司法及法制委員會5日初審通過「打詐4法」中的科技偵查及保障法草案，規定偵查中檢察官認有必要時，得使用全球衛星定位系統（GPS）等科技方法追蹤位置，也可用「M化車」調查行動通訊設備的位置、設備號碼或使用的卡片號碼，本案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天併案審查「打詐4法」中的行政院、台灣民眾黨立法院黨團所提的通訊保障及監察法部分條文修正草案。

鄭銘謙會前答覆媒體相關提問時表示，詐騙集團完全可以利用現在最新的科技，為了辦案需要及蒐集證據，調查方法不能落後於科技的發展，必須要與時俱進，否則對偵辦詐騙集團束手無策，而科技偵查及保障法會做好兼顧人權的保障，相關偵查方法採法官保留（須經法官同意）。

司法 立法院 詐騙集團

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