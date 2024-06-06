經長鬆口修法核電廠可延役 柯志恩：請民進黨召委排審　

經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會回答在野立委質詢時表示，個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年。立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩表示，既然經濟部長提出來，民進黨籍召委林宜瑾就要去排案；國民黨立委賴士葆呼籲，經濟部應該要提版本，或至少去展現態度，拜託教文召集排案審查。

柯志恩表示，教文委員會日前邀請核安會及經濟部列席，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，當時民進黨立委洪申翰等人拒絕核電延役，然後經濟部長現在又這樣說，民進黨內部可不可以先溝通。

國民黨團日前已經提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第6條修正草案」等草案版本，是否於教文委員會排案審查？柯志恩表示，她主責教育部、國科會、故宮、中研院，既然經濟部長提出來，那就請負責核安會的民進黨召委去排案。

賴士葆表示，郭智輝的講法等於沒有說一樣，如果郭認為應該要修法，那行政部門必須要提出版本，跟在野黨的版本一起修，而不是害怕對綠營的支持者沒有辦法交代，就想要搭順風車，把帳都賴在在野黨身上，到時候就可以說「在野黨叫我做的」。

賴士葆說，如果郭智輝不提出版本，只想要靠在野黨修法，到時候綠營恐又會回過頭來攻擊國民黨，不能裡子面子都要。既然國民黨已經提出版本了，就代表願意成全。他呼籲郭智輝拿出態度，就是沒有提出版本，至少也要拜託教文委員會召委排案。

國民黨立委王鴻薇則認為，不用瞻前顧後，既然已經提案就應該要排審法案，這樣也等於逼民進黨立委表態，如果民進黨反對，就代表民進黨不願意調整錯誤的能源政策。

不過，王鴻薇也呼籲，郭智輝不要吃在野黨豆腐，應該提出修法版本，不能只是消費在野黨，或讓在野黨幫忙擋民進黨的基本教義派，不然責任跟擔當在哪裡？錯誤能源政策應改正，問題是政府的態度是什麼，郭智輝也不敢承諾「只要立法院通過法案，核能就延役」，且本就應該提出法案，「不然的話，部長我來當好了。」