國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

國會改革法案三讀後，朝野聚焦在後續的覆議及釋憲戰，為了集中戰場，國民黨內也有共識這會期暫緩推動衝突性法案。提案花東三法的國民黨團總召傅崐萁也已態度放軟表示「黨內有一定的共識，才會推動」。國民黨人士認為，花東三法中爭議較小的其中一項可優先推動，至於廢考監、財政收支劃分法、國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案、公職人員選舉罷免法修正草案等被點名法案，藍營態度如何？聯合報數位版為讀者整理

2024-06-06 08:00