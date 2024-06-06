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國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

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國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院上月三讀通過國會改革五法，行政院長卓榮泰下令邀學者專家審視條文，研議是否提出救濟。記者林伯東／攝影
立法院上月三讀通過國會改革五法，行政院長卓榮泰下令邀學者專家審視條文，研議是否提出救濟。記者林伯東／攝影

立法院國民黨、民眾黨團上月底挾人數優勢三讀通過國會改革五法，行政院昨證實收到立法院函文，行政院長卓榮泰下令邀學者專家審視條文，研議是否提出救濟。稍早行政院會臨時新增討論事項，將針對立法院職權行使法部分條文、增訂刑法第5章之1章名及第141條之1條文，兩案全部條文有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文提出覆議。

立法院昨（5）日已將三讀修正通過的「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第5章之1章名及第141條之1條文」兩案送至行政院，行政院發言人陳世凱昨稱，行政院已於昨天下午2時許收到立院函文，卓榮泰並已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

根據今日行政院會議程，原先僅有交通部陳報「端午節交通疏運計畫」，以及衛福部陳報「第77屆世界衛生大會（WHA）世衛行動團成果與未來展望」，兩項報告事項。

就在今早9時院會召開前，政院臨時新增討論事項，明確寫出「本年5月28日立法院第11屆第1會期第15次會議決議通過修正立法院職權行使法部分條文、增訂中華民國刑法第5章之1章名及第141條之1條文，兩案之全部條文有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議。」

立法院 行政院

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