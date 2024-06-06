駐波士頓官員投書美媒 民主陣營不能缺少台灣
駐波士頓辦事處長廖朝宏投書波士頓環球報（Boston Globe）指出，台灣安全價值不僅限於經濟，還包括地緣戰略重要性。台灣是全球民主國家捍衛自由民主的努力中，不可缺少的夥伴。
廖朝宏回應波士頓環球報5月23日標題《台灣展現昌盛民主時 北京憤怒冒火》的社論文章指出，依據彭博新聞（Bloomberg News）報導，中國若犯台全球經濟將損失10兆美元（約新台幣323兆元），相當於10%的全球生產毛額。原因很簡單，超過9成的先進製程晶片在台生產，全球過半海運船隻經常性通過台灣海峽。
然而，台灣安全價值不僅侷限於經濟，還攸關地緣戰略，台海維持現狀對持續印太地區非核化是不可或缺的。
廖朝宏指出，為了遏止中國的軍事挑釁與不實資訊戰，同時支持台灣經濟與世界融合、台灣的國際參與，包括世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）與其他聯合國旗下機構，國際社會必須更關注中國以灰色地帶手段脅迫台灣。
投書寫道，身為完全民主與自由的國度，台灣對努力取得的成果感到自豪，也絕不放棄當今的生活方式。全球民主國家必須攜手捍衛自由民主的價值，維繫以規則為基礎的國際秩序，台灣在這些努力上是不可缺少的夥伴。
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