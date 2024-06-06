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張榮興：李西河已拜會蔣萬安 氣氛好
新任台北市警察局局長李西河今天下午上任，他的人事曾因台北市政府一度不滿內政部長劉世芳強推而有爭議。劉世芳昨天稱「已經處理好了」。警政署長張榮興也說，已帶李西河拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣對李沒意見，希望李西河把北市治安、交通處理好。
張榮興升警政署長後，北市警察局局長出現空缺，劉世芳和蔣萬安協調人事產生爭議，蔣根據劉提供名單，屬意警察專科學校校長方仰寧，且向內政部表達意願，但最終卻還是由李西河出線。
張榮興日前坦承，此次人事案與北市府溝通確實有狀況，會盡快率李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點。
立法院內政委員會昨審查打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，劉世芳會前受訪時先強調，「已經處理好了」；張榮興亦證實，他已帶李西河拜會蔣萬安，會談氣氛良好，蔣萬安對李西河沒有意見，很快就答應了。
張榮興提到，會談中沒有談到遴選過程的狀況，只有介紹李西河的特質，蔣萬安希望李西河配合把台北市的治安、交通處理好。
李西河今天下午二時布達，正式接任台北市警察局局長，蔣萬安將親自主持交接。
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