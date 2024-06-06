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張榮興：李西河已拜會蔣萬安 氣氛好

聯合報／ 記者黃婉婷翁至成／台北報導
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳（右起）、消防署長蕭煥章和警政署長張榮興出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳（右起）、消防署長蕭煥章和警政署長張榮興出席。記者邱德祥／攝影

新任台北市警察局局長李西河今天下午上任，他的人事曾因台北市政府一度不滿內政部長劉世芳強推而有爭議。劉世芳昨天稱「已經處理好了」。警政署長張榮興也說，已帶李西河拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣對李沒意見，希望李西河把北市治安、交通處理好。

張榮興升警政署長後，北市警察局局長出現空缺，劉世芳和蔣萬安協調人事產生爭議，蔣根據劉提供名單，屬意警察專科學校校長方仰寧，且向內政部表達意願，但最終卻還是由李西河出線。

張榮興日前坦承，此次人事案與北市府溝通確實有狀況，會盡快率李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點。

立法院內政委員會昨審查打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，劉世芳會前受訪時先強調，「已經處理好了」；張榮興亦證實，他已帶李西河拜會蔣萬安，會談氣氛良好，蔣萬安對李西河沒有意見，很快就答應了。

張榮興提到，會談中沒有談到遴選過程的狀況，只有介紹李西河的特質，蔣萬安希望李西河配合把台北市的治安、交通處理好。

李西河今天下午二時布達，正式接任台北市警察局局長，蔣萬安將親自主持交接。

劉世芳 張榮興 方仰寧 李西河 蔣萬安

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