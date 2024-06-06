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退輔會蔣銅像 嚴德發：不會動它
針對先總統蔣介石銅像是否遷移或拆除，退輔會主委嚴德發昨天在立院表態，「榮民前輩與先總統蔣公在精神上不可分割」，因此不會搬動或拆除退輔會所屬單位內的蔣中正總統相關紀念物。
嚴德發昨天首度以退輔會主委身分，到立院業務報告並備詢。國民黨立委徐巧芯說，前主委馮世寬明確表態，強烈反對拆除銅像；如今蔡政府變為賴政府，嚴主委對此議題，與馮主委有什麼異同？
嚴德發沒有直接回答，先舉了一個例子：本周一他到台北榮家端午節慰問，看到一張很大的蔣公伉儷合照。榮家主任告訴他，每天都有榮民去保養，把照片擦得很乾淨。嚴德發說，這一個小故事讓自己感覺到，榮民前輩與先總統蔣公在精神上是不可分割的，「所以答案很清楚，現狀不能夠破壞，既有的蔣公銅像、畫像等紀念物，退輔會都維持現狀」。
徐巧芯追問，前閣揆陳建仁曾指示，軍方要配合轉型正義；嚴德發回答，最起碼在榮家、榮民醫院等退輔會所屬單位，「我不會動它」。
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