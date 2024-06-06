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王義川事件收12件檢舉 NCC要求三立說明

聯合報／ 記者馬瑞璿蔡晉宇黃婉婷／台北報導
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，用手機訊號定位分析立法院外「青鳥行動」參與者的資訊，引來軒然大波。圖／取自民進黨直播
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，用手機訊號定位分析立法院外「青鳥行動」參與者的資訊，引來軒然大波。圖／取自民進黨直播

民進黨政策會執行長王義川被疑「手機監控」事件，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，目前為止已收到十二件電視節目內容違反事實查證的檢舉案，昨天上午已發文要求三立陳述意見，一旦確認三立違反規定，根據衛廣法規定最重可罰兩百萬元。

王義川日前參加三立政論節目，表達可分析參加「青鳥行動」民眾個資。ＮＣＣ副主委翁柏宗昨說，目前收到十二件申訴，理由皆為違反事實查證導致損害公共利益。

翁柏宗說，已發文請三立陳述意見，按照ＳＯＰ（標準作業流程），三立應於七天內函覆陳述意見，並於十四天內召開倫理委員會，後續將相關決議內容送到ＮＣＣ，之後會將此案提到廣播電視節目內容諮詢委員會審議。若審議結果是三立違反衛廣法規定，依衛廣法規定，ＮＣＣ將開罰三立廿萬元到兩百萬元不等。

另外，由於目前市面上對於客戶個資去識別化沒有標準程序，業者是只要匿名即可，還是要採用不可逆的特定去識別化方式，皆無定論。翁柏宗指出，會再與個資籌備委員會、電信業者、產業界討論；不過，將會先督促電信業者導入個資去識別化驗證標準規範，如ISO29100等，以精進個資保護機制。

對於王義川事後改口稱自己沒有資料，是「去到現場用膝蓋想也知道」，被譏為「王膝知」。民進黨秘書長林右昌昨替王義川背書指出，政治攻防適可而止，不要妖魔化刻意扭曲對方行為。

劉世芳數位身分證有國安疑慮

數位身分證政策因資安風險、個資疑慮未解，計畫被迫喊停，內政部長劉世芳上任後，昨天首度表態，目前法源和法令基礎還是不夠，若要重啟，最大困擾還是國安疑慮；如果貿然啟動，背後的資安問題還是很大，造成更大的詐騙來源，須審慎評估。

劉世芳 數位身分證 林右昌 王義川 翁柏宗

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