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科技偵查法初審 立委憂遭濫用

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北報導
立法院司法及法制委員會再度進行審查科技偵查及保障法草案，立委吳宗憲等人紛紛質疑為何不直接修刑事訴訟法卻要訂立專法。圖／翻攝立法院官網
立法院司法及法制委員會再度進行審查科技偵查及保障法草案，立委吳宗憲等人紛紛質疑為何不直接修刑事訴訟法卻要訂立專法。圖／翻攝立法院官網

立法院司法及法制委員會昨進行科技偵查及保障法草案初審，朝野立委雖對立法普遍肯定，但紛紛質疑何不直接修刑事訴訟法訂定專章，卻改走特別法？也有立委擔心對人民隱私侵害，或立法後遭不當濫用。法務部鄭銘謙表示，將來會透過內控加以規範。

司法院刑事廳廳長李釱任補充，未來可要求司法警察機關在實施科技偵查前，先行政開案來管制實施追蹤時間，就可避免對人權的過度侵害。

多位立委昨表示，科偵法草案只有十一條，扣掉程序性條文只剩三條，為何不直接修刑訴法訂定專章，卻要立專法，造成出現學者口中的「特別法肥大症」。還是說刑訴法是司法院主管，但主要打擊犯罪的基層檢察官無法指望司法院主動修法，因此改由法務部提出專法。

鄭銘謙說，立專法是政策選擇，修刑事訴訟法恐曠日廢時，基於法務部對犯罪偵查較了解，面對科技發展日新月異，改立專法較能即時因應各種犯罪型態處理；就如同國民法官法和通訊保障及監察法，也是走專法形式，不僅立法速度較快，而且對細部事項較能有完整規範。

目前科偵法草案中，僅限定GPS、M化車和熱顯像儀，排除空拍機使用。立委莊瑞雄質疑，上述科技偵查方式有蒐證不得超過廿四小時限制，逾時將有法官保留原則，但其中藏有霸王條款，可在實施後三日內聲請法院許可，未來如何避免遭到不當濫用。

鄭銘謙說，科偵法僅限定使用GPS、M化車和熱顯像儀，就是因為它不能錄音、刺探內容，只為追蹤之用，加上蒐證不得逾廿四小時限制，對隱私侵害已算非常輕微；將來草案通過後，法務部會訂定內控和稽核要點予以管制。

司改會認為，通訊保障及監察法草案有侵害隱私及資訊自主疑慮；詐欺犯罪危害防制條例草案中，在授權政府封鎖可疑網站、凍結疑似涉及詐欺犯罪者的銀行帳戶、業者所負賠償責任、檢舉條款恐增加基層警察負擔、限制假釋與打擊犯罪上，目的與手段恐有不當連結等問題。

劍青檢則認為，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，呼籲盡速審查通過。

刑事訴訟 司法院 法制委員會 法務部 空拍機 莊瑞雄 詐欺 鄭銘謙

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