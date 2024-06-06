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關心打詐專法 韓國瑜現身委員會
立法院內政委員會昨審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野挑燈夜戰，盼盡快完成初審。立法院長韓國瑜昨下午三時卅五分突現身委員會關心審查進度，雖然沒有針對法案發言，但仔細聆聽近卅分鐘後離開，讓在場立委相當驚訝。
韓國瑜事後在臉書貼文指，「詐騙橫行、全民共憤」，他利用行程空檔專程前往內政委員會，給專注投入修法的委員們打氣，期盼立法院盡速完成「打詐四法」，最後並呼籲「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，要立法院、行政院一起加油，解民之憂。
賴清德總統就任後視打擊詐騙為首要任務，行政院長卓榮泰連日拜會立法院長韓國瑜及朝野黨團，盼盡速審查「打詐四法」，也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案，及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案。
民進黨立院黨團火速於本周排審，力拚三周內完成初審，希望在本會期七月十六日結束前三讀通過。立法院內政委員會昨處理打詐專法，朝野立委結束上午馬拉松式質詢後，下午隨即展開逐條審查。
審議過程中，韓國瑜罕見在下午三時卅五分進入委員會，朝野立委見狀拍手歡迎，韓隨後走到國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩身旁坐下，更提及要「關心重要法案」，接著全神貫注地聆聽部會官員解釋法條近卅分鐘，大約在下午四時和內政部長劉世芳致意後離開。
據了解，韓國瑜得知本周委員會將排審打詐相關法案後，決定親自前往內政委員會，關注朝野立委討論的狀況，展現立法院對重要法案的重視，事前也請藍委先代為轉告召委吳琪銘，吳表示歡迎。
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