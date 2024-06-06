學者：財劃法應以政治解決 強化地方參與

立法院財委會昨召開財劃法修正草案公聽會，學者建議中央、地方應要有協商機制，且要強化地方參與；從行政管理角度，應該要以政治問題來解決。也有專家強調，從法律位階思考，建議財劃法入憲。

政大財政學系名譽教授曾巨威表示，大家都認為修財劃法具強烈政治性，不易尋求共識，但就時機上，兩年內無選舉、三黨不過半，這次或許是修法契機；過去不論哪個政黨執政的政院版本，都遵守擴大統籌分配稅規模，把營業稅給地方、再加菸酒稅，其實是隱約的共識。他還建議，也把綜所稅當成擴大的來源；補助款因有收支差短彌補，建議併到統籌款。

政大財政系教授陳國樑提出三「不」看法：不應重蹈覆轍，讓「凱撒的還給凱撒」、不必捨近求遠、不必緣木求魚。他說，財劃法未隨地方行政架構改弦調整，地方財政應自主應該是雙向、收支一起考慮，財劃法是地制法的財政面向，應連動修法；也不能一味把餅做大，垂直公平方向正確，但不要矯枉過正，應要檢討地方自治事項與事權。他並建議設置撥款委員會，避免政治分配，且修法兩年後檢討。

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠直言，財劃法要修，但為何多年來沒辦法？答案很簡單，因為從來不是財政問題，是政治問題，既然是政治問題就回歸政治來處理，把餅做大應該不會有人反對，應該想想未來國家施政重心跟重點有什麼改變。

成大法律系副教授陳汶津指出，地方財政困難根源，財劃法等法律由中央一手主導立法，把稅收豐沛泉源畫到自己手上，這是問題所在；可參考德國聯邦跟地方分配精神，中央不應對地方立法權過度限制，財劃法應該入憲，不是以法律位階來規範。