立院初審 境外平台未配合防詐可罰1億元

立法院內政委員會昨初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」，規範一定規模的境外網路廣告平台業者若未在台設法律代表人、不配合移除詐騙廣告，最重可罰一億元，並將鉅額詐欺罪門檻降至五百萬元，另加碼增訂因犯罪獲利達一億元者，最重可關十二年、處三億元罰金。

政院為加強打詐力道推出「打詐新四法」，現已全排入立法院審議，當前打詐專法草案、科技偵查及保障法草案及洗錢防制法修正草案陸續通過初審，通訊保障及監察法部分條文修正草案將於周四審議。內政部長劉世芳說，四法連動才能有效壓制詐騙。

劉世芳說明，打詐專法從上游強化金融、電信及網路各面向的防詐作為，賦予相關業者防詐義務，下游加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收；朝野立委在內政委員會逐條討論時，普遍對提高罰鍰上限有共識。

其中，初審條文要求具一定規模的網路廣告平台業者「類落地」，配合台灣防詐，據政院規畫，一定規模的定義將由數位部訂子法確認，TikTok、臉書、Google都在預期範圍。

經朝野討論，若平台業者未在台設置法律代表人，或不配合移除下架詐騙廣告，情節重大者，可處兩百五十萬元以上、一億元以下罰鍰，可降低流量甚至限制接取，比行政院版所訂的兩千五百萬元罰鍰上限，高出四倍。

初審條文增訂鉅額詐欺罪，原先門檻設定為一千萬元，民進黨立委王美惠主張調降，經討論，詐騙金額達五百萬以上者，可處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科三千萬元以下罰金；民眾黨團再加碼，因犯罪獲利達一億元者，可處五年以上、十二年以下有期徒刑，得併科三億以下罰金。

此外，院版草案針對三人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑二分之一；假釋部分引入三振條款，三犯不得假釋，但因朝野尚無共識，相關條文將保留黨團協商。