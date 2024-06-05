賴清德祝賀當選連任 印度總理莫迪：期待台印關係更緊密

印度國會選舉落幕，印度總理莫迪（Narendra Modi）順利當選連任。賴清德總統今天在X平台上發文祝賀莫迪，晚間莫迪也轉發賴清德的貼文，表示「謝謝賴清德總統您溫暖的祝賀。我很期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係。」

賴清德透過X平台表示，期盼印度政府在莫迪總理領導下，持續擴大與台灣在經貿、科技和其他領域的合作，深化台印關係，為印太地區的和平與繁榮作出貢獻。莫迪轉發賴清德的貼文表示感謝。該轉發貼文也隨即在X上得到破萬轉發與按讚。

賴清德與莫迪並不是首次在社群平台上互動，今年4月台灣發生大地震，當時莫迪總理也在X上發文表達對台灣的誠摯關懷，對於地震造成的傷亡深感悲痛，祝傷者早日康復，也強調印度將與堅韌不拔的台灣人民站在一起。賴清德當時也轉發該則貼文表達感謝，並強調「你們的支持與聲援是台灣人民在困難時期的力量來源」。

涉外人士表示，台印雙方在經貿等各領域的交流合作更加緊密。在民間交流上，莫迪上台後全力推動「印度製造」，不僅排除中國在印度的影響力，還成立專門服務台商的Taiwan Plus單一窗口，簡化投資流程，抗中友台，許多台商也藉此轉進印度拓展市場。

涉外人士指出，今年1月，印度內政部更頒發「蓮花獎」（Padmaawards）給鴻海董事長劉揚偉，成為當年8名得獎外籍人士之一，以表揚其對於印度當地「貿易與工業」的卓越貢獻，並將他的國籍設為台灣。