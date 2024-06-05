原要舉標語「歡迎」…輔大學生舉牌抗議因大雨取消 柯文哲到場不發一語
民眾黨主席柯文哲今天晚間到輔仁大學傳播學院演講「新媒體與新聞」，吸引許多學生參與，並未出現預期學生聚集進行無聲舉牌抗議活動。發起無聲抗議的何姓學生說，因大雨取消。
柯文哲晚間赴輔大傳播學院演講，主題是「新媒體與新聞」，現場未開放媒體採訪。原本有學生號召今天下午在輔大文友樓外集結，以無聲舉牌方式歡迎「阿北」，但最後僅1人現身，現場並無學生聚集抗議。
現場有發起無聲抗議的何姓學生接受媒體聯訪表示，他號召無聲舉牌活動並不是要到學校踢館，只是希望能做意見表達，希望柯文哲面對國會改革法案爭議時要三思，應約束黨團成員。
何姓學生指出，他尊重系學會的規定，因此，原本號召大家以和平理性方式進行無聲舉牌抗議，但因下大雨，他才臨時籲請大家不要來舉牌。
柯文哲到場時，面對媒體採訪時未發一語，直接就進入演講會場；晚間8時許結束演講，柯文哲與學生合影後直接搭車離去。
陪同的民眾黨新北市議員陳世軒表示，柯文哲會中接受學生提問時，學生詢問對於有人發起無聲舉牌抗議的看法，柯文哲認為學生本就應勇於表達意見，這是好事，否則就不好了。
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