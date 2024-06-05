違建老家沒拆完？黃國昌曝鄰居電源經過出問題 台電估6月完成供電工程

民眾黨立委黃國昌位於新北市汐止違建老家，近日遭質疑遲未拆完；黃國昌今天說，是因卡在台電電表問題。台電解釋，主因對面鄰居的的電源經過黃國昌老家，預計6月中前完成更改供電路徑工程。

民眾黨立委黃國昌位於新北市汐止老家，去年被踢爆侵占國有地違建，近日遭網紅質疑拿到拆除執照超過半年，卻仍然沒拆完；黃國昌今天解釋，是因卡在台電電表問題。

台電說明，黃國昌老家建物用電戶已申請廢止用電，電表也已拆除；但馬路對面用電戶的電源，是由黃國昌老家供電電源，經建物連接接戶管引出後供電。為維護其他用戶用電權益，台電必須先把對面用電戶的電源改由其他路徑供電後，才能拆除黃國昌老家建物的供電線路。

台電表示，將配合挖掘路證核准期間辦理，預定6月中旬前辦理完成。