違建老家沒拆完？黃國昌曝鄰居電源經過出問題 台電估6月完成供電工程
民眾黨立委黃國昌位於新北市汐止違建老家，近日遭質疑遲未拆完；黃國昌今天說，是因卡在台電電表問題。台電解釋，主因對面鄰居的的電源經過黃國昌老家，預計6月中前完成更改供電路徑工程。
民眾黨立委黃國昌位於新北市汐止老家，去年被踢爆侵占國有地違建，近日遭網紅質疑拿到拆除執照超過半年，卻仍然沒拆完；黃國昌今天解釋，是因卡在台電電表問題。
台電說明，黃國昌老家建物用電戶已申請廢止用電，電表也已拆除；但馬路對面用電戶的電源，是由黃國昌老家供電電源，經建物連接接戶管引出後供電。為維護其他用戶用電權益，台電必須先把對面用電戶的電源改由其他路徑供電後，才能拆除黃國昌老家建物的供電線路。
台電表示，將配合挖掘路證核准期間辦理，預定6月中旬前辦理完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言