快訊

台積電明起買自家股票3249張 發重訊「區間價上看1281元」

「台版藍可兒」母女搭電梯後消失16年 丈夫修水塔摔死留謎團

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

未必對觀光有利？鍾東錦指花東三法案「假議題」：做了花蓮會被害死

中央社／ 苗栗縣5日電
苗栗縣長鍾東錦（中）5日列席議會，被問及是否支持國民黨立委傅崐萁提案的「花東交通三法」時，鍾東錦認為，藍綠陣營對花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。中央社
苗栗縣長鍾東錦（中）5日列席議會，被問及是否支持國民黨立委傅崐萁提案的「花東交通三法」時，鍾東錦認為，藍綠陣營對花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。中央社

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時表示，花東3法案未必有利花蓮觀光，「這是假議題」，立法院韓國瑜在選前到苗栗時他曾直言，「這做了花蓮會被害死」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，建設規模、經費需求龐大，引發爭議。

民進黨苗栗縣議員羅貴星今天在議會總質詢指出，「花東交通3法」預估耗資逾新台幣2兆元，若法案通過，全國各縣市要向中央爭取補助經費都會受到排擠，勢必影響苗栗縣推動地方建設，詢問鍾東錦是否支持此案。

鍾東錦答詢表示，他認為沒有2兆元的問題，第一是行政院做不到，就像苗栗縣議會如果建議一個非常的大案件要求縣政府做，縣政府沒有經費，「沒錢要怎麼做？」行政院其實可以輕輕帶過回應就好。

他指出，傅焜萁雖也提到可用BOT促參方式找外資投資，但他認為拿2兆元開設道路，在全世界少有，且道路並不像中國大陸的路很長，可沿途收費，應該也不會有人要做。

鍾東錦表示，韓國瑜在選前到苗栗時曾聊到此案，他當時向韓國瑜直言「這做了花蓮會被害死」，因為假設從苗栗前往花蓮旅遊，如果往來交通1個小時內就可以來回，屆時大家去一下就回家，反而降低住宿消費，對花蓮的觀光未必有利，這是大家看待事情的觀點不同。

「這是假議題」鍾東錦說，藍綠陣營對於花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。

傅崐萁 立法院 花蓮 行政院 鍾東錦 韓國瑜

延伸閱讀

禿子現身成焦點！無預警前往委員會 韓國瑜：打詐尚未成功 朝野仍須努力

苗栗縣警察局異地重建沒錢欠東風 議員質疑進度停滯

與盧秀燕、江啟臣結盟？傳韓國瑜介入國民黨主席之爭 他深夜回應

韓國瑜聲明未干涉黨務 傳言均屬子虛烏有

相關新聞

禿子現身成焦點！無預警前往委員會 韓國瑜：打詐尚未成功 朝野仍須努力

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，立法院長韓國瑜突然無預警在下午3時30分現身委員會，關...

相關罰則再翻倍！立法院初審打詐專法 TikTok、臉書不配合防詐可罰1億

立法院內政委員會今初審通過俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，相關罰則再翻倍，初審條文規範具一定規模的境外網路廣...

韓國瑜現身委員會！立院今審打詐專法 他罕見到場展現對法案關心

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野預計挑燈夜戰，力拚今日完成初審。立法院長韓國瑜在下...

幕後／傅崐萁態度丕變？眾藍委喊花東三法「先有共識」 2日他早有此意

國民黨立法院黨團總召傅崐萁對於花東交通三法的態度丕變，引發關注。據悉，國民黨團2日舉行幹部會議，國民黨智庫執行長、立委柯...

籲陸應共同維護和平 賴清德：台灣一貫政策立場 致力維持台海現狀

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期在新加坡進行的「香格里拉對話」，多個國家在會中公開關切台海情勢，要...

「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

王義川事件吵得沸沸揚揚，NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，自5月29日至今，已收到12宗電視節目內容違反事實查證的檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。