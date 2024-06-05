禿子現身成焦點！無預警前往委員會 韓國瑜：打詐尚未成功 朝野仍須努力

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，立法院長韓國瑜突然無預警在下午3時30分現身委員會，關心審查進度，讓在場立委相當驚訝。

韓國瑜事後在臉書貼文指出，「詐騙橫行、全民共憤」，他下午利用行程空檔專程前往內政委員會，給專注投入修法的委員們打氣，期盼立法院盡速完成「打詐四法」，最後並呼籲「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，要立法院、行政院一起加油，解民之憂。

韓國瑜今日下午親臨內政委員會關切打擊詐騙修法進度，全程只聆聽未發言，大約半小時才離去。韓國瑜稍早在臉書發文指出，下午利用行程的空檔，專程前往內政委員會，聆聽參與委員與警政司法單位間對「詐欺犯罪危害防制條例」草案，專業修法意見。

韓國瑜說，關注打詐的議題、更給專注投入修法的委員們打氣！期盼立法院儘速完成「打詐四法」的專業審查、通過院會三讀，給行政院、給警政司法單位更好更完善的法規武器，全力打詐、解民之憂、作全民的後盾。

韓國瑜呼籲，「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，謝謝內政委員會、謝謝朝野委員共同的投入與戮力審查，「立法院、行政院一起加油！」