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禿子現身成焦點！無預警前往委員會 韓國瑜：打詐尚未成功 朝野仍須努力

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院內政委員會下午針對詐欺犯罪危害防制條例草案進行逐條討論，立法院長韓國瑜現身委員會關注討論進度。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會下午針對詐欺犯罪危害防制條例草案進行逐條討論，立法院長韓國瑜現身委員會關注討論進度。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，立法院長韓國瑜突然無預警在下午3時30分現身委員會，關心審查進度，讓在場立委相當驚訝。

韓國瑜事後在臉書貼文指出，「詐騙橫行、全民共憤」，他下午利用行程空檔專程前往內政委員會，給專注投入修法的委員們打氣，期盼立法院盡速完成「打詐四法」，最後並呼籲「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，要立法院、行政院一起加油，解民之憂。

韓國瑜今日下午親臨內政委員會關切打擊詐騙修法進度，全程只聆聽未發言，大約半小時才離去。韓國瑜稍早在臉書發文指出，下午利用行程的空檔，專程前往內政委員會，聆聽參與委員與警政司法單位間對「詐欺犯罪危害防制條例」草案，專業修法意見。

韓國瑜說，關注打詐的議題、更給專注投入修法的委員們打氣！期盼立法院儘速完成「打詐四法」的專業審查、通過院會三讀，給行政院、給警政司法單位更好更完善的法規武器，全力打詐、解民之憂、作全民的後盾。

韓國瑜呼籲，「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，謝謝內政委員會、謝謝朝野委員共同的投入與戮力審查，「立法院、行政院一起加油！」

修法 立法院 行政院 詐騙 韓國瑜

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