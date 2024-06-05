相關罰則再翻倍！立法院初審打詐專法 TikTok、臉書不配合防詐可罰1億

立法院內政委員會今初審通過俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，相關罰則再翻倍，初審條文規範具一定規模的境外網路廣告平台業者，若未在台設法律代表人、不配合移除下架詐騙廣告，最重可罰1億元；同時將鉅額詐欺罪的門檻降至500萬元，並增訂因犯罪獲利達1億元者，最重可關12年、處3億元罰金。

行政院上月送出「打詐新四法」，除打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案外，還有「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案三大配套修法，本周皆排入立法院委員會審議。

打詐專法由內政部主責，明定金融、電信、網路廣告平台業者及第三方支付服務業等業者的防詐責任。朝野在內政委員會逐條討論時，對提高罰鍰上限有共識。

初審條文明定，若電信業者違反核對及登錄用戶資料義務、限制或停止提供用戶電信服務，受理曾受停話、斷話用戶申請號碼或電信服務數量限制等義務，可處10萬元以上、200萬元以下，情節重大者最重可處1000萬元。

此外，草案要求具一定規模的網路廣告平台業者「類落地」，配合台灣防詐，而一定規模的定義將訂定子法確認，但TikTok、臉書、Google等都在預期範圍內。

經朝野討論，若平台業者未在台設置法律代表人，或不配合移除下架詐騙廣告，可處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰，情節重大者，可處250萬元以上、1億元以下罰鍰，可降低流量甚至限制接取。

假使網路廣告平台業者未公開揭露或揭露資訊不全、未驗證委託刊播者或出資者身份或未訂定詐欺防詐計畫，可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者可處100萬元以下、2500萬元以上。

草案也增訂鉅額詐欺罪，詐騙金額1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金，民進黨立委王美惠主張將門檻降為500萬元，最終獲朝野共識；民眾黨團再加碼，因犯罪獲利達1億元者，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。

此外，草案針對3人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑2分之1；假釋部分引入三振條款，3犯詐欺入獄者，未來不准假釋，由於朝野對刑責調整尚無共識，條文將保留黨團協商。