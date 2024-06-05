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以1萬多票差距敗選…屏縣長選舉提當選無效被駁回 蘇清泉嘆：無法接受

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨蘇清泉以1萬多票落選屏東縣長，蘇提出當選無效、選舉無效之訴，一、二審都敗訴。圖／報系資料照
國民黨蘇清泉以1萬多票落選屏東縣長，蘇提出當選無效、選舉無效之訴，一、二審都敗訴。圖／報系資料照

2022年底屏東縣長選舉，國民黨籍蘇清泉以1萬多票差距敗選，民進黨周春米當選，蘇清泉質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效，一審屏東地院判蘇清泉敗訴，二審高雄高分院今宣判上訴駁回，全案定讞。對於兩次敗訴，蘇清泉說，對於判決結果非常遺憾、不滿、無法接受，會再與律師研議。

蘇清泉現為國民黨不分區立委，蘇清泉說，對於判決結果非常遺憾、沒有辦法接受，鄉親也沒有辦法接受。一審屏東地院審判長的先生是律師，長期跟周春米合作，也在承接縣府案子、前縣長案子，都沒有迴避，「我後來才知道，匪夷所思」。

蘇清泉說，一審判決駁回敗訴，到二審，他們聲請調168人，一個都沒有調，從頭到尾只有一場言詞辯論就結束，判駁回。趙少康前兩天提到，高屏司法是很奇怪的地方，周典論議長都已經偵查完畢，還是繼續羈押，也起訴了，同樣的這種做法讓全國鄉親一頭霧水。

蘇清泉說，他這個案子，做票一張就是當選無效，買票一張就是當選無效，整個電腦檔輸出輸入，投票所的作業錯誤跟違法，都一直講不會影響大局，這是他無法接受，會跟律師研究，有沒有其他補救方式，刑事部分也還沒有結案，在屏東地檢署偵辦，會再與律師研議。

周春米 屏東 律師 當選無效 蘇清泉

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