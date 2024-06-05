屏縣長選舉蘇清泉提當選無效「敗訴確定」 周春米：選舉過程公平

國民黨籍蘇清泉前年在屏東縣長選舉，以1萬多票差距敗選，蘇清泉質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效之訴，屏東地院一審判蘇清泉敗訴，蘇上訴，二審高雄高分院今宣判，蘇清泉敗訴，全案定讞。屏東縣長周春米說，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。

屏東縣長周春米今三點說明，周春米說，蘇清泉先生2022年底縣長選舉後提出的訴訟，二審今判決定讞，蘇先生敗訴，不但證明選舉過程的公平、公正，還給全體選務人員公道。

周春米說，選舉投票結束後，各黨派都應該協助冷卻支持者的選舉激情，讓生活回復日常；但本屆縣長選舉後，國民黨候選人蘇清泉先生卻提起訴訟，審理過程讓其支持者在法院外聚集，試圖影響法院的獨立審判，令人遺憾。

周春米表示，近一年半，帶領縣府團隊全速前進，推動縣政，未來仍將秉持初衷，拋開無謂的干擾，打造多向度的屏東。