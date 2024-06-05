快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

屏縣長選舉蘇清泉提當選無效「敗訴確定」 周春米：選舉過程公平

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長選舉訴訟案，蘇清泉敗訴定讞，周春米表示，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。圖／報系資料照
屏東縣長選舉訴訟案，蘇清泉敗訴定讞，周春米表示，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。圖／報系資料照

國民黨蘇清泉前年在屏東縣長選舉，以1萬多票差距敗選，蘇清泉質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效之訴，屏東地院一審判蘇清泉敗訴，蘇上訴，二審高雄高分院今宣判，蘇清泉敗訴，全案定讞。屏東縣長周春米說，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。

屏東縣長周春米今三點說明，周春米說，蘇清泉先生2022年底縣長選舉後提出的訴訟，二審今判決定讞，蘇先生敗訴，不但證明選舉過程的公平、公正，還給全體選務人員公道。

周春米說，選舉投票結束後，各黨派都應該協助冷卻支持者的選舉激情，讓生活回復日常；但本屆縣長選舉後，國民黨候選人蘇清泉先生卻提起訴訟，審理過程讓其支持者在法院外聚集，試圖影響法院的獨立審判，令人遺憾。

周春米表示，近一年半，帶領縣府團隊全速前進，推動縣政，未來仍將秉持初衷，拋開無謂的干擾，打造多向度的屏東。

周春米 國民黨 屏東 當選無效 蘇清泉

延伸閱讀

衛福部次長林靜儀臉書開酸 立委砲轟要求邱泰源約束她

屏東美學變調？全民運隊服設計引爭議挨批「痠痛貼布」

屏東新購188輛警用車 周春米：提升警勤動能

屏中4學生獲世界機器人賽冠軍 周春米：縣府當堅強後盾

相關新聞

韓國瑜現身委員會！立院今審打詐專法 他罕見到場展現對法案關心

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野預計挑燈夜戰，力拚今日完成初審。立法院長韓國瑜在下...

幕後／傅崐萁態度丕變？眾藍委喊花東三法「先有共識」 2日他早有此意

國民黨立法院黨團總召傅崐萁對於花東交通三法的態度丕變，引發關注。據悉，國民黨團2日舉行幹部會議，國民黨智庫執行長、立委柯...

籲陸應共同維護和平 賴清德：台灣一貫政策立場 致力維持台海現狀

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期在新加坡進行的「香格里拉對話」，多個國家在會中公開關切台海情勢，要...

「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

王義川事件吵得沸沸揚揚，NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，自5月29日至今，已收到12宗電視節目內容違反事實查證的檢...

國會改革法案送抵政院 卓榮泰將邀專家審視條文、研議是否覆議

國會改革法案引爆朝野衝突，立法院今將三讀通過的立法院職權行使法、刑法送抵總統府和行政院，將咨請總統公布。行政院證實下午收...

就任民進黨秘書長…林右昌自勉深入基層 對2026是否參選這樣回

民進黨新任秘書長林右昌今天上任。林右昌表示，民進黨中央黨部不是選舉機器，是一群人價值的組合，是有使命的團體，且民進黨中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。