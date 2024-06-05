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10小時補休被吃掉…護理師超時工作頻傳 立委踢爆部立醫院缺失

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委洪申翰今質詢踢爆，根據衛福部資料發現，超過8成的部立醫院並未納入「輪班輪休人員加班餘數併計」試辦對象，導致許多公職護理師加班補休被吃掉、被消失。圖／立委洪申翰辦公室提供
立委洪申翰今質詢踢爆，根據衛福部資料發現，超過8成的部立醫院並未納入「輪班輪休人員加班餘數併計」試辦對象，導致許多公職護理師加班補休被吃掉、被消失。圖／立委洪申翰辦公室提供

近年來護理人力缺乏、護理師超時工作議題，引起許多民眾關注，立委洪申翰今質詢，根據衛福部資料，超過8成的部立醫院並未納入「輪班輪休人員加班餘數併計」試辦對象，導致許多公職護理師加班補休被「吃掉」、「被消失」。衛福部長邱泰源承諾，將於3個月內改善差勤系統，如實紀錄護理人員加班時間。

洪申翰表示，許多公職護理師反映「遲到一分鐘算遲到，但加班不到一小時不算加班」，常常因為臨床業務加班，如果加班了1個小時又50分鐘，因為50分鐘或55分鐘不滿一小時，所以這些不滿一小時的加班餘數，醫院沒有紀錄工時。

洪申翰舉例，有一位小夜班護理師，自行計算未被列入記錄的加班餘數，多達600分鐘，也就是十個小時，直接被消失，而且這並非個案。

根據大法官釋憲785號提到，公職人員加班時數未設定上限，有違與憲法保障人民服公職權及健康權之意旨。行政院人事行政總處於去年8月29日公告，輪班輪休的醫護人員加班未滿一小時或超過一小時，餘數得合併計算，以小時為單位選擇加班費或補休。

不過，洪申翰踢爆，目前衛福部所屬醫療機構逾八成未納入「加班餘數併計試辦對象」。衛福部資料顯示，部立醫療機構共26家，未試辦共計21家，因差勤系統尚未完成增列加班餘數併計功能，須編列修正系統預算，且機構員額類別多，難以一致處理。僅5家部立醫療機構如實紀錄公職醫護的加班時數。

對此，邱泰源也表示疑惑，「我想這是基本的，應該可以的事情，為什麼只有5家加入？」邱泰源提到，全國各公務人員、機關通通都要這樣做。

洪申翰要求衛福部，應督促剩餘21間部立醫院及療養院，將公職醫護人員的加班時數如實紀錄，並將差勤系統增列加班餘數併計功能，且需把加班費、補休、增補人力的人事成本，納入114年度總預算中。邱泰源部長承諾，3個月內會完成。

加班費 洪申翰 衛福部 補休 護理師 邱泰源

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