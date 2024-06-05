國內缺藥、輸液短缺…邱泰源首次備詢 立委批食藥署管理機制「中風」

國內輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，市占率超過7成，但遭衛福部食藥署查廠發現，嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，在獲得展延前不得製造。衛福部長邱泰源上任至今，面臨醫院關床、缺藥問題，今天首次以部長身份到立法院備詢。

立委林淑芬針對缺藥問題質詢前先表示，過去和邱泰源是好同事，情誼沒問題，但現在邱是衛福部長，而她是人民之託的立委，負有監督政府的責任，如果質詢的態度上有稍微嚴格之處，也請邱泰源理解。

立委林淑芬針對缺藥問題質詢表示，自5月20日至6月3日間，生理食鹽水缺藥期間，食藥署僅發布聲明，或在缺藥平台公布缺藥資訊供應方式外，整個食署長神隱，部長邱泰源是沒人可用了嗎？吳秀梅署長早應該下台，如果署長不下台，部長繼續用，就應負起政治責任。

林淑芬說，5月20日至6月3日的二周間，病人沒有輸液可用，一直在等，但政府沒有對應的政策，「食藥署擺爛」。對於缺藥問題的政策，邱泰源原先想讓吳秀梅回答，但卻被林淑芬制止說，現在還不到署長回答。

林淑芬表示，食藥署的缺藥平台是為解決、緩解及預防缺藥事件，如今仍沒有解決，況且，食藥署4月時已知永豐公司違反PIC/S GMP規範，且許可證無法獲得展延，而醫界早於5月13日於藥品供應資訊平台反應輸液缺貨，但食藥署僅回將會徵求有意願供貨的廠商，最後還是藥師公會全聯會出面反映此事，已造成醫院手術、洗腎等治療停擺。

林淑芬說，此時衛福部才加以重視，食藥署於5月18日表示，已請國內藥廠增加產能，並請醫院配合調整使用習慣，「部長，食藥署到底怎麼了？」

林淑芬指出，目前食藥署的機制已不是「腳麻、手麻」問題，完全是中樞神經傳導出現問題，已經中風了，她要求衛福部應要做到查廠要繼續、頻率要提高、對策拿出來、提供解決方案。

而目前針對輸液缺藥的調度進度，民眾卻都是經由衛福部次長林靜儀的臉書得知。林淑芬說，林靜儀臉書分別在5月21、24、29、31日發布訊息，包括藥品調度的重要資訊等，難道次長的個人臉書變成衛福部的官方網頁？

林淑芬說，林靜儀次長要個人作秀，她沒有意見，但人民問責應該要找誰？部長邱泰源還要讓次長繼續亂下去嗎，整個國家、政府運作的體制都紊亂了。邱泰源表示，次長林靜儀的臉書是請有缺藥問題的醫院，可以到藥品供應資訊平台登錄，也是為了安撫醫界的心，這也是「用心良苦」。