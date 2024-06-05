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民進黨7月21日召開全代會 中執委、中常委改選這日起登記

中央社／ 台北5日電
民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

民進黨7月21日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委。民進黨中常會今天通過選務工作日程，6月6日發布選舉公告，6月17日至21日辦理領表、登記。

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在7月全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

民進黨今天召開中常會，通過2024年第21屆中央常務執行委員暨中央評議委員選務工作日程，6月6日發布選舉公告；6月17日至21日辦理領表、登記；6月26日召開中執會審查候選人資格；6月27日抽籤；7月21日全代會辦理投開票；7月24日中常委、中執委、中評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

民進黨主席賴清德今天向中常委表示，這是他擔任總統及黨主席後第一次黨代表大會，相信台灣社會非常關注，除了行政工作要做到好，也要清楚完整跟社會傳達，在激烈局勢當中，民進黨的立場是什麼。

賴清德說，要安定社會民心士氣，讓台灣繼續前進，特別是必須團結黨代表、黨公職共同奮鬥。

中常委 中常會 投票 民進黨

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