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幕後／傅崐萁態度丕變？眾藍委喊花東三法「先有共識」 2日他早有此意

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁對於花東交通三法的態度丕變，引發關注。據悉，國民黨團2日舉行幹部會議，國民黨智庫執行長、立委柯志恩在會中表示，「沒有取得共識，我不要團進團出」，與缺席會議的傅崐萁不謀而合。

立法院人士表示，國民黨團2日上午8時15分舉行幹部會議，會議由書記長洪孟楷主持、首席副書記長林思銘、立委王鴻薇、羅明才、柯志恩等出席，傅崐萁則因正在通勤而缺席。當天討論花東交通三法、財政劃分收支法，以及廢考監等議題。

該人士指出，當天柯志恩對花東交通三法提出不一樣的看法，並表示智庫已經有請交通部前部長做評估報告，認為窒礙難行，「沒有取得共識，我不要團進團出」；現場有人要求柯志恩將報告提供給大家參考，後來國民黨立委陸續收到報告。

這名人士說，傅崐萁2日中午得知柯志恩的態度後，決定尊重大家意見，在沒有取得共識之前不會強推，所以當天下午發布新聞稿，重新講述推動理由，並模糊掉通過時間。

據了解，國民黨中常會今（5）日也談及花東交通三法，中常委邱素蘭當場詢問傅崐萁是否為兩兆錢坑，傅崐萁回應他主推的只有花東快速公路，而環島高鐵、國道6號東延是立法院長韓國瑜的願望。

立法院人士提及，2月5日國民黨主席朱立倫到立法院拜會韓國瑜，在場人員有立法院副院長江啟臣、洪孟楷、傅崐萁。當時韓國瑜親口說要環島高鐵，要努力推動，有生之年不一定搭得到，但要留下建設給後代子孫；傅崐萁之後才提案，並邀請韓國瑜擔任共同擔任提案人。

傅崐萁1日在花蓮表示「花東三項主要建設，請大家不要擔心，7月16日立院這個會期結束之前，一定三讀通過」，被解讀是要包裹式三讀。傅崐萁辦公室澄清，傅崐萁從未在公開場合表示過要於一次的院會中包裹式三讀通過，請有心人士及部分媒體不要刻意曲解，造成社會大眾誤會。

傅崐萁 國民黨 柯志恩 立法院 韓國瑜

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