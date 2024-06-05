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名人詐騙不減！賴清德、蕭美琴照片也遭盜用 立委籲大規模掃蕩

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院5日審查《詐欺犯罪危害防制條例》。國民黨立委洪孟楷、民進黨立委黃秀芳質詢時指出，以名人投資做詐騙廣告已久，洪孟楷呼籲要有大規模掃蕩行動。圖為總統賴清德（左）與副總統蕭美琴（右）。歐新社
立法院5日審查《詐欺犯罪危害防制條例》。國民黨立委洪孟楷、民進黨立委黃秀芳質詢時指出，以名人投資做詐騙廣告已久，洪孟楷呼籲要有大規模掃蕩行動。圖為總統賴清德（左）與副總統蕭美琴（右）。歐新社

以名人肖像進行詐騙已成家常便飯，連輝達執行長黃仁勳名號也遭詐騙集團冒用！立法院5日審查《詐欺犯罪危害防制條例》。國民黨立委洪孟楷、民進黨立委黃秀芳質詢時指出，以名人投資做詐騙廣告已久，洪孟楷呼籲要有大規模掃蕩行動。內政部長劉世芳回應說，會朝這個方向前進。

總統成詐騙工具

洪孟楷質詢時秀出名為「陳文茜」的詐騙投資廣告，更稱儘管政府多次宣導，在社群平台上還是頻繁出現類似廣告，甚至還放上前總統蔡英文、總統賴清德與副總統蕭美琴的照片，增加詐騙的可信度。

洪孟楷又亮出手機畫面說，詐騙集團更將「165反詐騙」作為標題放在網站上，等同於直接向公權力開戰，這件事情已經講了兩、三年，卻沒有改善，部長做何感想？劉世芳指出，「道高一尺，魔高一丈」，但如果有更好的法律基礎，就能更好的打擊詐欺，名人詐欺廣告也會是追溯的對象。

大規模掃蕩網詐

洪孟楷表示，打詐五法通過的時候，政府也拍胸脯保證可以嚇阻詐騙，打詐綱領1.0、1.5也都有保證，但結果都不盡人意，本次修法是否能夠讓詐騙投資廣告銷聲匿跡？劉世芳只回應說，沒有法律的話，詐騙一定會更猖獗。

洪孟楷訴求，政府修法後要有大規模行動的網路掃黑行動，減少社群平台上詐騙廣告泛濫的狀況。劉世芳承諾，會朝這個方向努力。

165全天不斷線

黃秀芳指出，詐騙手段包羅萬象，更有不少利用名人肖像進行投資詐騙的狀況，當修法完成後，對民眾會有什麼新保障？劉世芳回應說，未來打詐中心專線165將會是24小時不停歇，需要民政、警政與志工系統盡量到偏遠地區宣傳，增加民眾「識詐」的能力。

劉世芳表示，名人詐騙廣告投放在社群平台或網路上，數位部已有更快的方式進行下架。數位部次長林宜敬也補充說，部會利用AI方式進行掃描，每天可以掃描到5千多則疑似詐騙的訊息，人工核對過後，就會通知平台業者進行下架，未來只有法源依據，就可以加速業者處理詐騙訊息的速度。

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