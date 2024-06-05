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遭控再生醫療雙法無提案、蹭流量 藍黨團：綠側翼不會查資料？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「再生醫療法」昨天在立法院三讀通過，國民黨立委在議場內舉牌祝賀。圖／聯合報系資料照片
「再生醫療法」昨天在立法院三讀通過，國民黨立委在議場內舉牌祝賀。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨天三讀通過再生醫療雙法，國民黨團今（5）日表示，再生醫療雙法是朝野黨團及委員不分黨派共同努力的結果，卻遭民進黨側翼抺黑扭曲「國民黨委員無提案、蹭流量」。國民黨團奉勸綠營相關人士，言論必須有所依據，要當側翼也要學會查資料好嗎？

國民黨團表示，再生醫療雙法三讀，依據立法院衛環委員會併案審查報告及委員提案查詢相關系統，都可以輕易查出，委員謝衣鳯等19人擬具「再生醫療發展法草案」、委員羅廷瑋等21人、委員陳菁徽等19人及委員楊瓊瓔等25人分別擬具「再生醫療法草案」案；委員謝衣鳯等18人、委員羅廷瑋等21人分別擬具「再生醫療製劑管理條例草案」、委員楊瓊瓔等26人分別擬具「再生醫療製劑條例草案」案。

國民黨團指出，這些提案都是在委員會充分討論，朝野委員相互協調整合，才讓法案可以不經協商，快速完成三讀。然而，現在側翼網軍抺黑都不必負責了嗎？政府針對這些網路上的惡意攻擊也是放任不管了嗎？只要顏色對了，其他都不重要了嗎？

國民黨團質疑，民進黨過去8年全面執政、國會過半，當時要過得案沒有過不了的，萊豬可以、公投大選脫鉤可以、前瞻預算可以，但為何再生醫療雙法卻遲遲無法通過，民進黨政府、立委們要不要好好反省？還是有派系利益大於全民利益，導致再生醫療雙法無法三讀？

國民黨團表示，本屆立法院三黨不過半，卻可以在第一會期朝野達成共識完成立法，民進黨一黨獨大做不到、朝野努力就可行，這就是新國會的象徵意義。

國民黨團提醒這些側翼們，本屆立院國民黨還有3位醫師立委，包括蘇清泉、盧縣一、陳菁徽，過去8年民進黨絕對多數無法推動，現在國民黨成為國會最大黨在最短時間內完成再生醫療立法，這才是真正的事實。

側翼 再生醫療法草案 國民黨 民進黨

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