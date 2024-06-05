端午連假花蓮訂房剩1成…柯文哲身體力行振觀光 自行車環騎行程曝

0403花蓮大地震超過兩個月，民眾黨主席柯文哲發起環騎活動，選在端午假期前身體力行「玩花蓮」，希望透過拋磚引玉的方式，帶動當地觀光人潮。民眾黨文宣部主任李頂立表示，相較於過去的一日北高，本次屬於慢活行程，希望帶大家看到東部美麗的現況。

民眾黨今天舉行中央委員會，會後舉行記者會公布花蓮環騎行程，李頂立說明，柯文哲選在端午連假前夕，展開花蓮騎行的觀光行程，緣由來自兩個月前的地震，花東地區的災情相對嚴重，舉國上下紛紛給予協助，畢竟賑災跟重建家園就是當務之急。

李頂立指出，花東地區相當仰賴觀光，觀光署今天公布最新數據，花蓮地區的訂房率僅有一成多，因此有企業界提議騎行觀光，希望透過拋磚引玉的方式，也透過柯文哲本身的影響力，實際走訪帶來媒體關注度，帶領大家看到花東的美麗與實際狀況。

李頂立說，有別於過去的一日北高，相當具有競技感與目的性，本次比較屬於慢活行程，透過騎乘自行車的方式，讓大家看到美麗的東部海岸線。

民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲上周親自坐上遊覽車，陪同支持者深入高雄各地，本周則是透過騎乘自行車的方式深入民間，「這次的民間行程有吃有玩有運動，身兼體力健行跟吃喝」，希望能夠帶動當地的觀光，也順便振興花蓮經濟。

媒體詢問，柯文哲是否會與花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁碰面，討論花東交通三法？吳怡萱說，民眾黨接到地方民意的反映，希望配合民間推光當地觀光，「它是一個民間活動，相信一切順其自然。」

吳怡萱強調，花東鄉親需要一條安全回家的道路，這是全台灣民眾的共識，民進黨曾經大開支票，聲稱會照顧花蓮人，然而這些人當官當家以後，全部都忘記花蓮鄉親，請問時任立委的副總統蕭美琴，現在是否還支持花蓮的交通建設，還有時任立委的外交部長林佳龍，過去在擔任交通部長期間，也曾經規劃過相關交通建設。

吳怡萱指出，花東三法本來就不是統包式地處理，包括環島高速鐵路、花東快速道路及國道六號東延案，全部都是台灣重要的交通建設，國發會、交通部應該提出整體規劃，民進黨不要過去說一套、現在做一套，更不要動用綠營側翼，潑糞式地討論交通建設，而是要回歸理性務實。

李頂立表示，交通建設事關重大，牽涉到高度專業性，花東人民需要安全的道路，現在執政黨的許多大官，過去都口口聲聲承諾，如今是民進黨當家，就必須有明確的態度，不要把責任都推給在野黨，甚至說這些法案都是錢坑，絕對不是一概而論，就直接拿來潑髒水，請行政機關要拿出態度，在野黨也會落實監督的責任。