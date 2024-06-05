「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

王義川事件吵得沸沸揚揚，NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，自5月29日至今，已收到12宗電視節目內容違反事實查證的檢舉案，今天上午已發文要求三立陳述意見。

民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目，表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資。此事件延燒多日，外界對於王義川手中究竟有沒有民眾個資分析？還是這只是他上節目隨意出口的言論？各界討論居高不下。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，目前已經收到12件申訴，申訴緣由皆為違反事實查證導致損害公共利益。

NCC今天早上已發文請三立陳述意見，按照SOP（標準作業流程），三立應於7天內函覆陳述意見，並於14天內召開倫理委員會，後續將相關決議內容送到NCC，之後會將此案提到廣播電視節目內容諮詢委員會去審議。

倘若審議結果是三立違反衛廣法規定，那麼，依照衛廣法規定，NCC將開罰三立20萬元到200萬元不等。

另外，由於目前市面上對於客戶個資去識別化沒有標準程序，業者是只要匿名即可，還是要採用不可逆的特定去識別化方式，皆無定論。

翁柏宗指出，NCC會再跟個資籌備委員會、電信業者、產業界討論；不過，現在會先督促電信業者導入個資去識別化驗證標準規範，如ISO29100等，以精進個資保護機制，也讓契約內容更為完備。