快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

父母務農出身窮鄉、自存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就任民進黨秘書長…林右昌自勉深入基層 對2026是否參選這樣回

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部長林右昌。圖／本報資料照片
內政部長林右昌。圖／本報資料照片

民進黨新任秘書長林右昌今天上任。林右昌表示，民進黨中央黨部不是選舉機器，是一群人價值的組合，是有使命的團體，且民進黨中央黨部不在北平東路30號10樓，而是在廟口、村里等基層未來會代表黨主席賴清德，深入到社會基層。

林右昌表示，民進黨代表台灣人民守護民主價值，碰到內外挑戰，民進黨要進化。他說，在內政革新上，要回應人民期待與要求；外部挑戰也充滿機會的時候，要引領台灣人民走向更好的環境與生活，這是民進黨不變的使命與責任。

上次地方大選不如預期，2026年是否會參選新北市長？林右昌回應，選舉結果因素有很多，結果不如預期要深刻了解與檢討，從上次選舉結束到現在，黨中央有很多討論。各縣市選舉候選人很重要，但人才栽培更重要，這是重要的思考方向。

民進黨主席賴清德則在中常會表示，歡迎林右昌第一次來參加中常會，大家都知道他的資歷，代理黨主席、基隆市長、內政部長，不管黨政、行政資歷都非常完整，大家寄予厚望，希望接任後，推動黨務順利，也敬請黨部同仁幫助秘書長，讓黨務推動更好。

林右昌 民進黨

延伸閱讀

基隆綠主委改選議長成關鍵 林右昌、蔡適應代理人對決

林右昌反擊黃珊珊！自豪執政8年翻轉基隆 前議長宋瑋莉：僅市區改變

林右昌槓上黃珊珊 謝國樑發聲：民進黨只會肯定自己否定別人

黃珊珊砲打林右昌諷基捷 張之豪：打斷你腿還笑你瘸

相關新聞

韓國瑜現身委員會！立院今審打詐專法 他罕見到場展現對法案關心

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野預計挑燈夜戰，力拚今日完成初審。立法院長韓國瑜在下...

籲陸應共同維護和平 賴清德：台灣一貫政策立場 致力維持台海現狀

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期在新加坡進行的「香格里拉對話」，多個國家在會中公開關切台海情勢，要...

「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

王義川事件吵得沸沸揚揚，NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，自5月29日至今，已收到12宗電視節目內容違反事實查證的檢...

國會改革法案送抵政院 卓榮泰將邀專家審視條文、研議是否覆議

國會改革法案引爆朝野衝突，立法院今將三讀通過的立法院職權行使法、刑法送抵總統府和行政院，將咨請總統公布。行政院證實下午收...

就任民進黨秘書長…林右昌自勉深入基層 對2026是否參選這樣回

民進黨新任秘書長林右昌今天上任。林右昌表示，民進黨中央黨部不是選舉機器，是一群人價值的組合，是有使命的團體，且民進黨中央...

參選2026年新北市長？ 李四川：從基層幹起比更多人熟悉新北

新北市長人選再度成為話題。市長侯友宜日前提到「新北市是台灣縮影，不是一下子跳近來就能懂」，被解讀為挺副市長劉和然、排除台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。