就任民進黨秘書長…林右昌自勉深入基層 對2026是否參選這樣回

民進黨新任秘書長林右昌今天上任。林右昌表示，民進黨中央黨部不是選舉機器，是一群人價值的組合，是有使命的團體，且民進黨中央黨部不在北平東路30號10樓，而是在廟口、村里等基層未來會代表黨主席賴清德，深入到社會基層。

林右昌表示，民進黨代表台灣人民守護民主價值，碰到內外挑戰，民進黨要進化。他說，在內政革新上，要回應人民期待與要求；外部挑戰也充滿機會的時候，要引領台灣人民走向更好的環境與生活，這是民進黨不變的使命與責任。

上次地方大選不如預期，2026年是否會參選新北市長？林右昌回應，選舉結果因素有很多，結果不如預期要深刻了解與檢討，從上次選舉結束到現在，黨中央有很多討論。各縣市選舉候選人很重要，但人才栽培更重要，這是重要的思考方向。

民進黨主席賴清德則在中常會表示，歡迎林右昌第一次來參加中常會，大家都知道他的資歷，代理黨主席、基隆市長、內政部長，不管黨政、行政資歷都非常完整，大家寄予厚望，希望接任後，推動黨務順利，也敬請黨部同仁幫助秘書長，讓黨務推動更好。